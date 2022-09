Mỹ kiến nghị cài đặt tính năng theo dõi nồng độ cồn trên xe hơi

TPO - Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ đang có kiến nghị về việc trang bị hệ thống phát hiện nồng độ cồn thụ động, hệ thống giám sát người lái tiên tiến hoặc kết hợp cả hai trên tất cả các phương tiện mới.

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB) khuyến nghị rằng tất cả các phương tiện mới ở Hoa Kỳ phải được trang bị hệ thống theo dõi nồng độ cồn trong máu có thể ngăn một người say xỉn lái xe.

Nỗ lực mới để làm cho các con đường trở nên an toàn hơn đã được đưa ra trong một báo cáo sau vụ tai nạn kinh hoàng vào năm ngoái, khi một người lái xe say rượu đã va chạm trực diện với một phương tiện khác gần Fresno, California, khiến cả tài xế và 7 trẻ em trên xe thiệt mạng.

NHTSA cho biết số người tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ đang ở mức khủng hoảng. Gần 43.000 người đã thiệt mạng vào năm ngoái, con số lớn nhất trong 16 năm, khi người Mỹ quay trở lại tham gia giao thông sau đại dịch.

Các ước tính ban đầu cho thấy số người tử vong tăng trở lại trong nửa đầu năm nay, nhưng chúng đã giảm từ tháng 4 đến tháng 6, điều mà các nhà chức trách hy vọng là một xu hướng.

NTSB, không có cơ quan quản lý và chỉ có thể yêu cầu các cơ quan khác hành động, cho biết khuyến nghị được đưa ra nhằm gây áp lực buộc NHTSA phải tiến hành các biện pháp. Nó có thể có hiệu lực sớm nhất là ba năm kể từ thời điểm hiện tại.

“Chúng tôi cần NHTSA hành động. Chúng tôi thấy những con số là rất đáng báo động”, Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy nói. “Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn cho con người”.

Bà cho biết, NTSB đã thúc đẩy NHTSA khám phá công nghệ giám sát nồng độ cồn từ năm 2012. “Công nghệ này được triển khai càng nhanh thì càng cứu được nhiều mạng sống,” bà nói.

Khuyến nghị cũng kêu gọi lắp đặt các hệ thống giám sát hành vi của người lái xe, đảm bảo họ luôn cảnh giác. Bà cho biết hiện nay nhiều ô tô có camera chĩa vào người lái, điều này có khả năng gây khó khăn cho các tài xế.

Có 16 nhà sản xuất ô tô đã cùng nhau tài trợ cho nghiên cứu của NTSB về giám sát nồng độ cồn từ năm 2008, thành lập một nhóm có tên là Hệ thống phát hiện nồng độ cồn cho người lái xe.

Jake McCook, người phát ngôn của nhóm, cho biết họ đã thuê một công ty Thụy Điển để nghiên cứu công nghệ có thể tự động kiểm tra hơi thở của người lái xe có cồn và dừng phương tiện di chuyển nếu người lái xe đang say.

Ông cũng cho biết thêm rằng một công ty khác đang nghiên cứu công nghệ sử dụng ánh sáng có thể kiểm tra nồng độ cồn trong máu trong ngón tay của một người. Công nghệ giám sát qua hơi thở có thể sẵn sàng vào cuối năm 2024, trong khi công nghệ cảm ứng sẽ ra mắt sau đó khoảng một năm.

McCook nói, có thể mất một hoặc hai năm nữa các nhà sản xuất ô tô mới đưa công nghệ này vào các phương tiện mới.

Một khi công nghệ này đã sẵn sàng, sẽ mất nhiều năm để nó có mặt trên khoảng 280 triệu phương tiện giao thông trên các con đường của Hoa Kỳ.

Theo luật cơ sở hạ tầng năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu NHTSA buộc các nhà sản xuất ô tô phải lắp đặt hệ thống giám sát nồng độ cồn trong vòng ba năm. Cơ quan này có thể xin gia hạn thời gian. Trong quá khứ, việc ban hành các yêu cầu như vậy là rất chậm chạp.

Luật pháp không nêu rõ công nghệ là gì, chỉ quy định rằng nó phải “giám sát thụ động” người lái xe để xác định xem họ có thiếu tỉnh táo do cồn hay không.

Theo số liệu của NHTSA, vào năm 2020, có 11.654 người chết trong các vụ va chạm liên quan đến rượu. Chiếm 30% tổng số ca tử vong do giao thông ở Mỹ và tăng 14% so với con số của năm 2019 khi khoảng 28% tổng số ca tử vong do giao thông trong năm đó liên quan đến tình trạng nghiện rượu.

Trong vụ tai nạn chết người được đưa vào báo cáo, một tài xế say rượu trên chiếc xe SUV Dodge Journey băng qua dải phân cách trên đường về nhà từ bữa tiệc mừng năm mới và va chạm trực diện với một chiếc xe bán tải Ford F-150.

Chiếc xe bán tải chở Gabriela Pulido, 34 tuổi và 7 đứa trẻ từ 6 đến 15 tuổi về nhà sau chuyến đi đến Bãi biển Pismo. NTSB cho biết chiếc xe tải nhanh chóng bốc cháy và những người đứng ngoài không thể cứu được hành khách.

Nồng độ cồn trong máu của người lái xe SUV là 0,21%, gần gấp ba lần giới hạn luật pháp của California. Anh ta cũng có dấu hiệu sử dụng cần sa, nhưng cơ quan cho biết lượng cồn là quá đủ để ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lái xe của đối tượng. Theo báo cáo, chiếc SUV đã di chuyển với vận tốc từ 142 đến 158 km một giờ.

Juan Pulido, 37 tuổi, có vợ và 4 người con thiệt mạng trong vụ tai nạn, cho biết anh rất vui khi NTSB đang thúc đẩy việc theo dõi nồng độ cồn vì nó có thể ngăn một người khác mất đi những người thân yêu. “Đó là nỗi đau mà gia đình họ sẽ phải chung sống” anh nói. "Nó không thể biến mất trong ngày một ngày hai".

Quốc Bình