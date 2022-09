Áp dụng công nghệ Bluetooth trên xe hơi nhằm bảo vệ người đi bộ

TPO - Phối hợp với một số công ty công nghệ nổi tiếng và đại học bang Ohio, Mỹ, Ford đang nghiên cứu phát triển một tính năng dựa trên công nghệ Bluetooth ở điện thoại thông minh giúp ô tô phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp nhạy bén hơn.

Tín hiệu Bluetooth truyền từ điện thoại thông minh sẽ hoạt động như một đèn cảnh báo khiến xe Ford đủ khả năng phát hiện người xung quanh mà không cần tới hệ thống thông tin giải trí trên ô tô. Hơn hết, sóng vô tuyến Bluetooth không dựa vào tính năng của máy ảnh hoặc radar nên nó có thể phát hiện ra tai nạn tiềm ẩn ngay cả khi người đi bộ hay đi xe đạp ẩn sau tòa nhà hoặc vật cản khác.

Jim Buczkowski, giám đốc về mảng nghiên cứu và công nghệ tiên tiến của Ford cho biết: "Các xe Ford đời mới hơn đã áp dụng công nghệ Ford Co-Pilot360 giúp phát hiện và cảnh báo người lái về người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe máy và thậm chí tự động phanh nếu người lái xe không phản ứng kịp thời. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu thêm các cách khác để mở rộng khả năng cảm biến của xe giúp người lái dễ dàng phát hiện chướng ngại vật tại các điểm mù".

Dữ liệu của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ ước tính rằng số người tử vong do tai nạn giao thông đã tăng 13% vào năm 2021 khi so với năm 2020. Trong đó, số ca tử vong liên quan đến người xe đạp đã tăng 5%. Dù chưa có số liệu chính thức, nhưng các chuyên gia nhận định vấn đề này sẽ tồi tệ hơn vào năm 2022.

Giới mộ điệu đã dành nhiều lời khen về sáng kiến của Ford vì công nghệ Bluetooth Low Energy đã được sử dụng rộng rãi trong vô số thiết bị công nghệ ngày nay. Nó cũng sẽ không yêu cầu thay đổi bất kỳ chi tiết nào trên cấu trúc của xe Ford khi áp dụng tính năng phát hiện người đi bộ và đi xe đạp kể trên.

Ford nói rằng hệ thống này có khả năng phân biệt giữa người đi bộ, người đi xe đạp và những phương tiện khác dựa trên tốc độ di chuyển và có thể liên tục đánh giá khả năng va chạm bằng cách theo dõi hướng di chuyển. Tuy nhiên, để ý tưởng hoạt động, người đi bộ hoặc người đi xe đạp cũng cần phải bật tính năng Bluetooth trên điện thoại thông minh của họ.

Trần Đình