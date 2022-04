Mỹ cân nhắc cử quan chức cấp cao đến Kiev gặp Tổng thống Zelensky

TPO - Chính quyền Mỹ được cho là đang tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ về việc cử một quan chức cấp cao tới Kiev để thể hiện sự ủng hộ hơn nữa đối với Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra bởi Politico, trích dẫn 2 quan chức Mỹ.

Theo các nguồn tin này, hiện chưa có quyết định nào được đưa ra về khả năng tổ chức chuyến thăm vì quá trình thảo luận vẫn đang được tiến hành ở Nhà Trắng.

Các quan chức cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris là 2 trong số những người được đề cập trong danh sách đại diện Mỹ có thể thăm Kiev. Tuy nhiên khả năng một số thành viên Nội các như Ngoại trưởng Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Ukraine sẽ cao hơn.

Cả ông Biden và Harris mới đây đều đã đến Ba Lan - một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có biên giới với Ukraine.

Trong những tuần gần đây, nhiều quan chức phương Tây như Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm Ukraine. Các lãnh đạo Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan cũng đã có cuộc gặp hôm 13/4 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev.

Nếu Nhà Trắng quyết định đưa quan chức cấp cao đến Kiev, thông tin sẽ không được tiết lộ trước vì lý do an ninh. Thời gian của chuyến thăm cũng không chắc chắn, và các quan chức Mỹ cảnh báo rằng chuyến thăm hoàn toàn có thể không xảy ra do tình hình chiến sự.

Chuyến thăm - nếu được tổ chức - sẽ mang tính biểu tượng cao đối với cả Washington và Kiev. Trong đó, Mỹ có thể sẽ tái khẳng định cam kết và sự ủng hộ của mình đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Chuyến thăm cũng sẽ diễn ra sau khi Mỹ quyết định chuyển thêm 800 triệu USD viện trợ quân sự, nâng tổng viện trợ của Mỹ cho Ukraine lên trên 3 tỷ USD kể từ khi chính quyền mới lên nắm quyền.

Nhà Trắng hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Minh Hạnh