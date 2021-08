Mục tiêu người tham gia BHXH tự nguyện về đích trước 5 năm

TP - Dù “mắc kẹt” trong các vùng phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng dịch ở thành phố nhưng nếu muốn được hỗ trợ từ các gói an sinh xã hội (gói 26.000 tỷ đồng), người lao động (LĐ) vẫn phải… về quê xin xác nhận. Thực tế đó khiến các chuyên gia cũng tỏ ra xót xa, đề nghị cắt bỏ, chấp nhận thiếu vài thủ tục nhỏ để hàng triệu người khó khăn sớm nhận được hỗ trợ.

TP - Nhiều hướng dẫn viên du lịch dù đủ điều kiện nhưng vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ các gói an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hàng nghìn hướng dẫn viên tự do có khả năng không nhận được hỗ trợ do việc triển khai quy định còn nhiều vướng mắc.