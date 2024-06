Mưa suốt cả tuần nhưng khách du lịch Lâm Đồng cao hơn cả dự báo

TPO - Hầu như ngày nào cũng có mưa nhưng tuần lễ vàng du lịch vừa diễn ra tại Lâm Đồng vẫn thu hút hơn 430.000 lượt du khách, cao hơn dự kiến ban đầu.

Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Lâm Đồng cho biết, trong tuần lễ vàng du lịch vừa qua, tỉnh đón hơn 430.000 lượt du khách, trong đó có 12.000 lượt khách quốc tế.

Với chủ đề “Lâm Đồng - điểm hẹn của hoa và âm nhạc”, tuần lễ vàng du lịch năm nay có 11 chương trình cấp tỉnh và 26 chương trình sự kiện hưởng ứng của các huyện. Do được tổ chức bài bản, các chương trình đã tạo được dấu ấn với người dân địa phương và du khách.

Đặc biệt hơn 100 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ đăng ký chương trình khuyến mãi “ngày vàng”, “giờ vàng”… với các mức ưu đãi giảm giá từ 20-40%.

Ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhận định, những hoạt động trong khuôn khổ của tuần lễ vàng thể hiện sự tri ân, “tấm lòng vàng” của ngành du lịch Lâm Đồng với du khách, qua đó tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh, định vị thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trên bản đồ du lịch nước ta.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng thông tin, thành công của tuần lễ vàng du lịch năm nay không chỉ dừng lại ở việc thu hút trên 430.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, vượt kế hoạch dự kiến ban đầu, mà điều quan trọng là qua đó đã có những tác động mạnh mẽ, khơi dậy sức mạnh nội sinh của ngành du lịch.

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trúc Linh - Công ty CP Du lịch Lâm Đồng, việc tham gia các gói kích cầu du lịch đã giúp đơn vị định hình vị thế các sản phẩm dịch vụ để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu trải nghiệm cho du khách.

Chị Trần Thu Thủy - du khách đến từ TP.Nha Trang, Khánh Hòa - cho biết gia đình chị thường xuyên đến TP. Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng, nhưng kỳ nghỉ này mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ. Chị rất ấn tượng với sản phẩm du lịch mới “Đà Lạt đêm say”.

“Đúng như nội dung quảng bá về tour du lịch này. Mình đã trải nghiệm 5 SAY tuyệt vời: Say với cảm giác se lạnh của Đà Lạt, Say với những bức ảnh đẹp, Say với view 360 ngắm nhìn thung lũng đèn từ trên cao, Say với ẩm thực độc đáo của xứ lạnh và Say với tình yêu Đà Lạt bằng âm nhạc. Đó là chưa kể nhà ga cổ Đà Lạt rất đẹp và Xóm Lèo dân dã nhưng vô cùng lãng mạn với mây trời bao la cùng thung lũng đèn lung linh”, chị Thủy chia sẻ.

Nhiều du khách khác bày tỏ sự ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng 36 báu vật triều Nguyễn được trưng bày tại Cung Nam phương Hoàng hậu. Đây là những hiện vật quý giá bằng ngọc, vàng, bạc, ngà voi…

Số hiện vật này được tuyển chọn từ hơn 120 báu vật triều Nguyễn, được một quản gia trung thành của gia đình vua Bảo Đại khéo léo che giấu tại dinh thự của nhà vua tại TP Đà Lạt hơn 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa.