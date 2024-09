Mưa lớn kéo dài làm lộ đường kém chất lượng, nhiều người bị khởi tố

TPO - Do mưa lớn, tuyến đường thôn 9 đi thôn 10 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị hư hỏng nghiêm trọng. Công an huyện Bảo Lâm đã trưng cầu giám định chất lượng công trình, phát hiện nhiều sai phạm.

Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Phan Tấn Em (50 tuổi), Hà Ngọc Tuấn (51 tuổi) và Phan Dương Chí (30 tuổi) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về thi công công trình xây dựng”.

Theo đó, bị can Em và Chí bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại công trình xây dựng đường giao thông trên địa bàn xã Lộc Nam.

Theo thông tin ban đầu, tuyến đường này do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm làm chủ đầu tư, Cty TNHH Nguyên Thanh thi công với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.

Công trình khởi công vào tháng 9/2021. Thời điểm trên, bị can Em là Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Thanh; bị can Tuấn là Trưởng phòng Quản lý dự án (QLDA); bị can Chí là nhân viên Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm.

Cuối tháng 7/2023, do mưa lớn, tuyến đường thôn 9 đi thôn 10 (xã Lộc Nam) có tổng chiều dài gần 2,2km bị hư hỏng nghiêm trọng.

Qua kiểm tra, Cơ quan Điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã trưng cầu giám định chất lượng công trình và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến thi công, giám sát, nghiệm thu công trình gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Đến nay, dự án trên mới hoàn thiện 782,68m và đoạn vuốt nối tại ngã ba dài 50m. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.