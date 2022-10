Mưa lớn kéo dài, Đắk Lắk nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng

TPO - Nhiều khu vực ở Đắk Lắk có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng… khi địa phương này xuất hiện mưa kéo dài.

Ngày 14/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Đắk Lắk phát đi thông tin về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Theo dự báo, từ ngày 13-15/10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, các huyện M’đrắk, Ea Kar, Krông Bông, Krông Pắc, Krông Năng, Ea H’leo dự báo sẽ có tổng lượng mưa từ 80 - 130mm, có nơi trên 150mm dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng đồi núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN yêu cầu UBND các huyện, thị xã thành phố, các sở, ngành, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất qua các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan Khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các vùng có nguy cơ cao bị ngập lụt, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất để có phương án sơ tán đảm bảo an toàn.

Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cũng đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa; chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện quy trình vận hành, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra; sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai.

Công an tỉnh, chỉ đạo các cơ quan tại địa phương đảm bảo an toàn cháy nổ và trật tự xã hội; chủ động hướng dẫn, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn ở các khu vực xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nhiều đập, hồ chứa nước bị hư hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa.