Mưa kéo dài từ đêm tới sáng, hầm chui đường bộ ở Biên Hoà thành hầm chứa nước

TPO - Cơn mưa kéo dài từ chiều tối qua đến sáng nay đã khiến nhiều khu vực tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị ngập nặng, trong đó tại hầm chui Tân Phong đường Đồng Khởi ngập sâu đến gần một mét.

Sáng 14/7, hầm chui ngã tư Tân Phong đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa) đã phải đóng cửa, bên trong hầm vẫn còn ngập nước bởi trận mưa lớn trong đêm kéo dài đến sáng sớm nay.

Việc hầm chui đóng cửa đã gây ùn tắc giao thông cục bộ trên đường Đồng Khởi đoạn qua ngã tư Tân Phong vào sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 21h ngày 13/7 sau trận mưa lớn kéo dài hầm chui này đã trở thành hầm chứa nước do hệ thống bơm thoát nước gặp sự cố. Do mưa lớn lượng nước đổ vào hầm nhiều khiến xe máy, ô tô đi lại khó khăn, một số xe ô tô vào hầm đã bị chết máy phải gọi xe cứu hộ. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã phải đóng hầm, điều tiết không cho các phương tiện lưu thông qua nơi đây.

Cũng trên đường Đồng Khởi đoạn giao với ngã ba Trảng Dài nước ngập lên đến yên xe máy, tràn vào nhà dân ven đường. Nhiều các phương tiện không dám mạo hiểm lưu thông qua khu vực này.

Trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Biên và phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) xuất hiện tình trạng ngập nước cục bộ. Cao điểm khoảng 20h30 tối qua, tình trạng ngập bắt đầu xuất hiện tại đoạn đường trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa). Nước từ các đường hẻm đổ dồn ra quốc lộ 1, gây ngập sâu khoảng 30-40cm.

