Mưa dông gia tăng trong tuần mới ở TPHCM và Nam bộ

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong tuần cuối tháng 9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Mưa dông có xu hướng gia tăng trong các ngày 27 - 29/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết các tỉnh, thành Nam bộ hôm nay (23/9) có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trong khi đó, nhận định tình hình thời tiết TPHCM trong tuần cuối tháng 9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ và Bắc Biển Đông bị nén xuống phía Nam suy yếu dần bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu từ phía Bắc. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam nâng trục lên phía Bắc qua Nam Bộ và lấn Tây.

Từ 3 đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung bộ suy yếu và tan dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình trên khu vực Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam có trục qua Nam bộ, từ ngày 26/9 nâng trục lên phía Bắc qua Trung bộ, sau qua Bắc Trung bộ và lấn Tây. Nhiễu động gió Đông (gây mưa) hoạt động tốt và tác động đến thời tiết Nam bộ từ ngày 27 - 29/9.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ trong những ngày cuối tháng 9 phổ biến có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi. Mưa dông có xu hướng tăng vào các ngày 27 đến 29/9.

Tại TPHCM, tổng lượng mưa tuần được dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 70 - 180mm.

“Đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét, gió giật, mưa với cường độ lớn trong những cơn mưa dông có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo.