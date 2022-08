MU đại bại, Ronaldo lại có hành động khó coi

TPO - Sau trận thua 0-4 trước Brentford, Cristiano Ronaldo đã từ chối yêu cầu đến xin lỗi NHM từ trợ lý Steve McClaren.

Tối qua, Man United nhận thảm bại 0-4 trước Brentford trong một ngày mà hàng thủ đội bóng này thực sự đã trở thành những gã hề. Đây là thất bại thứ 4 liên tiếp tại mặt trận Ngoại hạng Anh của MU (tính từ mùa giải trước), và 2 trong số đó có tỷ số 0-4.

Điều đó cho thấy dưới triều đại Erik Ten Hag, Man United vẫn không hề tiến bộ về cách thức tổ chức lối chơi, sự phối hợp ở hàng phòng ngự, dù họ đã chi gần trăm triệu euro để đưa về một loạt gương mặt mới.

Do vậy, các CĐV Man United có quyền trút cơn thịnh nộ lên các cầu thủ nhà, những người đang đứng bét BXH Ngoại hạng Anh. Sau trận thua Brentford, hàng trăm NHM đã nán lại sân để tiếp tục phản đối các ông chủ Glazer, đồng thời bày tỏ sự bức xúc về màn thể hiện vừa qua của MU.

Ban huấn luyện MU hiểu được điều này, nên yêu cầu một nhóm cầu thủ ra các khán đài để xin lỗi NHM. David De Gea, Scott McTominay, Anthony Elanga, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Donny Van de Beek và Diogo Dalot đã làm theo, trừ Ronaldo.

Theo The Mirror, siêu sao 37 tuổi đã cự tuyệt đề nghị của trợ lý Steve McClaren. Sau khi HLV Ten Hag can thiệp, anh vẫn một mực khước từ. “Người ta đã nhìn thấy cả hai trao đổi với nhau một lúc, nhưng bất chấp sự kiên quyết từ HLV Ten Hag, Ronaldo vẫn cự tuyệt để đi thẳng vào đường hầm”, The Mirror miêu tả.

Ronaldo đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ở mùa giải trước khi anh thường xuyên không tới tri ân CĐV nhà trong các trận đấu trên sân khách. Nhưng đây là lần đầu tiên anh phớt lờ yêu cầu trực tiếp của một thành viên trong ban huấn luyện. Động thái này cho thấy CR7 đã quá chán MU và không còn bất cứ tâm huyết nào để gắn bó với tập thể này.

Trong khi đó, thủ quân Harry Maguire không dám tới gần đám đông CĐV nhà đang giận dữ. Anh chỉ thể hiện thành ý bằng cách vẫy tay xin lỗi từ xa rồi chui vào đường hầm.