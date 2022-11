Một người đi đường bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm gục

TPO - Khi nam thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị một đối tượng đâm nằm gục, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tối 19/11, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang trích xuất camera để truy bắt đối tượng đâm một người nguy kịch khi nạn nhân đang chạy xe trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trước cổng Công ty Thông Dụng, địa bàn thuộc phường An Phú, TP.Thuận An giáp ranh với TP.Dĩ An (Bình Dương) vào khoảng 18h cùng ngày.

Thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy 37D1-751.24 lưu thông trên đường khi đến trước cổng Công ty Thông Dụng thì bị một đối tượng lạ mặt dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến nạn nhân nằm gục trên vũng máu.

Sau khi gây án đối tượng lên xe và nhanh chóng rời đi, nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.