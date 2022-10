Khởi tố vụ án, tạm giữ 11 đối tượng hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Dương

TPO - Tối 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ án mạng khiến 2 người chết xảy ra vào đêm 14/10.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay, trong số 11 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự có Lê Văn Thương (27 tuổi) và Lê Văn Mến (29 tuổi) là hai anh em ruột, quê ở Đồng Tháp bị điều tra về hành vi “Giết người”. Các đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong vụ án này, Thương được xác định là người cầm dao đâm chết Phan Gia Huy (20 tuổi) và Nguyễn Hùng Lý (18 tuổi, cùng quê Bình Dương). Ngoài ra, Thương còn dùng dao đâm nhầm bạn là Nguyễn Văn Nhanh (33 tuổi, quê ở Trà Vinh) bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận, trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng, dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Con dao tự chế Thương gây án luôn đem theo trong người.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, vào đêm 14/10, tại quán nhậu bên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) xảy ra vụ hỗn chiến, hậu quả là làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Ngay trong đêm, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng công an phá án. Các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ để điều tra và xử lý theo quy định.