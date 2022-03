Một người bạn thừa nhận khiến sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ rơi xuống sông

TPO - Theo cảnh sát Thái Lan, một đối tượng có mặt trên tàu thừa nhận có hành vi khiến sao nữ “Chiếc lá cuốn bay” rơi xuống sông.

Trong cuộc họp báo ngày 8/3, Thiếu tướng Udorn Yomcharoen, Phó Chính ủy Cảnh sát tỉnh Khu vực 1 (Thái Lan) đã cập nhật những thông tin mới nhất về vụ nữ diễn viên Nida "Tangmo" Patcharaveerapong rơi xuống sông tử vong.

Theo đó, ông Udorn cho biết, trong quá trình thẩm vấn, Phaiboon "Robert" Trikanjananun (còn gọi là Robert), một người bạn của Tangmo có mặt trong chuyến đi định mệnh, đã thừa nhận có rất ít kiến thức về việc điều khiển một con tàu nhưng vẫn muốn thử cầm lái vào tối 24/2. Do không có kinh nghiệm, Robert khiến vận tốc của tàu tăng đột ngột lên 8 hải lý (14,8 km)/giờ, dẫn đến tàu bị giật. Đáng nói, lúc đó Tangmo vừa đi vệ sinh xong và chuẩn bị đứng dậy từ phía bên trái đuôi con tàu. Không may, nữ diễn viên 37 tuổi rơi xuống sông vì tàu bất ngờ chao đảo.

Tướng Udorn thông tin, khi tiến hành khám xét nhà của người bạn tên Job, cảnh sát tìm thấy đồ uống có cồn. Các nhà điều tra tin rằng, đây chính là loại rượu mà Tangmo và nhóm bạn uống trước khi xảy ra vụ rơi xuống sông.

Theo ông Udorn, cả 5 người ở cùng Tangmo trên tàu đã thừa nhận uống rượu vào tối 24/2. Tuy nhiên, do sợ hãi bị truy cứu việc lái tàu trong tình trạng say rượu, nhóm bạn đã vứt ly rượu xuống sông, cố gắng tiêu hủy các bằng chứng liên quan và cùng thống nhất lời khai nếu bị thẩm vấn. “Tôi tin rằng, những người này đều phải gánh chịu hậu quả do hành động của mình gây ra”, Tướng Udorn nhấn mạnh.

Tướng Udorn nói thêm, cảnh sát phải đợi khoảng 1 tuần nữa để có thêm kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân có vết cắt sâu trên đùi trái Tangmo.

Trong khi đó, Tướng Yingyos Thepjamnong, phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, tuyên bố, từ các bằng chứng và lời khai nhân chứng tại hiện trường, có thể kết luận đây là một vụ sơ suất gây chết người, không phải giết người.

Được biết, trong quá trình điều tra vụ sao nữ “Chiếc lá cuốn bay” rơi xuống sông tử vong, các điều tra viên thẩm vấn tổng cộng 77 nhân chứng, xem xét 60 camera giám sát và khoảng 20 video clip, bao gồm cả hữu ích và không liên quan đến vụ việc.

Cũng trong ngày 8/3, kết quả xét nghiệm ma túy của 5 người bạn ở cùng Tangmo trên tàu được công bố. Theo đó, cả 5 người này đều âm tính với ma túy.

Tú Oanh