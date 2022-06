Một giải đấu đầy hứa hẹn với ngôi sao ngoại, công nghệ mới và nhà tài trợ mới

TPO - Vào ngày 01/06/2022 đã diễn ra lễ ký kết tài trợ giữa Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, cùng lễ bốc thăm chia bảng giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022.

Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2022 sẽ được tổ chức một vòng từ ngày 03/07 đến ngày 17/07/2022. Giải đấu có sự tham dự của 11 đội nam, 11 đội nữ. Bảng A và vòng chung kết, xếp hạng nam sẽ diễn ra ở Nhà thi đấu tỉnh Ninh Binh. Bảng B và vòng chung kết, xếp hạng nữ được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ vào kết quả thi đấu giải Vô địch quốc gia và giải hạng A năm 2021, các đội chia bảng A và B theo cặp, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm theo mã số xoay vòng. Các đội xếp hạng 5, 6 ở hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để xếp hạng từ 9 đến 11; các đội xếp hạng từ 1 đến 4 ở hai bảng sẽ đấu chéo để xếp hạng chung cuộc từ 1 đến 8. Hai đội xếp hạng 10, 11 xuống thi đấu tại giải hạng A năm 2023.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A nam gồm Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, VLXD Bình Dương, Bến Tre, XSKT Vĩnh Long; bảng B gồm Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, TP Hồ Chí Minh, Lavie Long An. Với nữ, bảng A có sự góp mặt của Hóa chất Đức Giang HN, Ninh Bình Dovecco, Geleximco Thái Binh, Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An; bảng B có Bamboo Airways Vĩnh Phúc, Than Quảng Ninh, BTL Thông tin FLC, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Vietin Bank.

Là giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2022 hứa hẹn hấp dẫn hơn bao giờ hết khi quy tụ các vận động viên ưu tú thuộc thành phần đội tuyển quốc gia vừa dự SEA Games 31, đồng thời lần đầu tiên có sự tham gia của VĐV nước ngoài. Ngoài ra, công nghệ Công nghệ Challenge Eyes cũng được đưa vào giải đấu, nâng cao sự công bằng và chuyên nghiệp của bóng chuyền Việt Nam.

Năm nay, giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2022 có sự đồng hành của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC). DGC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất, buôn bán nguyên vật liệu và các mặt hàng hóa chất phục vụ ngành Công - Nông nghiệp.

Trong lễ ký kết, lãnh đạo DGC tin tưởng việc tổ chức giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2022 Cúp Hóa chất Đức Giang là một việc làm thiết thực, góp phần xây dựng, phát triển bóng chuyền trở thành một trong những môn thể thao có vị trí trong khu vực và châu lục, cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn, trung thực và cao thượng.

Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022 có tổng giải thưởng lên đến 2,280 tỷ VNĐ. Các đội xếp hạng cao nhất từ 1 đến 4 lần lượt nhận được 500 triệu, 300 triệu, 200 triệu và 100 triệu. Về giải thưởng cá nhân, VĐV tấn công, chuyền hai và phòng thủ xuất sắc sẽ nhận được 10 triệu mỗi giải.