Một gia đình liên tiếp bị 'khủng bố' chất bẩn, chuyển nơi ở vẫn không yên

TPO - Gia đình bà Nguyễn Thị Thu T. ở Bình Dương bị kẻ lạ mặt tạt dầu nhớt, huyết heo. Để yên ổn, gia đình này đã chuyển đến địa điểm khác ở nhưng vẫn chịu cảnh tương tự. Công an địa phương đang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 11/11, bà Nguyễn Thị Thu T. (SN 1969, ngụ An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) đến cơ quan công an để cầu cứu vì liên tục bị kẻ lạ mặt tạt chất bẩn vào nhà khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Theo bà T., trong thời gian gần 1 tháng trở lại đây gia đình bà liên tục bị kẻ lạ mặt tìm đến tạt dầu nhớt, huyết heo vào nhà trên đường An Phú 07, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dù bà T. đã chuyển đến nơi ở mới (đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú) nhưng vụ việc vẫn tiếp diễn.

Bà T. nói rằng, gia đình bị tạt chất bẩn ít nhất 12 lần tại cả 2 địa điểm. Toàn bộ hành vi của các đối tượng đều bị camera an ninh ghi lại. Sau khi bị uy hiếp tinh thần, bà đã thuê bảo vệ đến để bảo vệ gia đình nhưng nhóm này vẫn không buông tha.

Theo bà T, bản thân không có mâu thuẫn với ai. Người con dâu sống cùng bà T. có hợp tác làm ăn với 1 công ty ở Đồng Nai và có xảy ra mâu thuẫn. Do đó, bà T. nghi vấn nhóm người tạt chất bẩn vào nhà có liên quan đến người con dâu.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường An Phú thông tin đang phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Thuận An để điều tra làm rõ.