Bắt nhóm dân chơi bay lắc cùng dàn gái gọi

TP - 5ha đất ở huyện Đông Anh (Hà Nội) ban đầu được định giá 500 tỷ đồng, nhưng sau đó bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn dược Vimedimex (Công ty Vimedimex) đã câu kết với một số cán bộ để dìm giá, đưa 3 công ty “sân sau” tham gia đấu giá, rồi thâu tóm khu đất này với giá rẻ hơn gần một nửa.

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết, vụ việc tại dự án Helianthus Center Red River (Khu đất 5ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) gặp lỗ hổng trong khâu tổ chức đấu giá, do các cá nhân móc ngoặc với nhau để trục lợi.

TPO - Ngày 10/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can về các tội danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng.