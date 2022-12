Một dự án chợ tại TT-Huế ‘phình’ gần 200 lô, vi phạm 10 hạng mục

TPO - Bên cạnh việc chủ đầu tư dự án chợ Phú Bài tự ý thay đổi, điều chỉnh nhiều hạng mục xây dựng so với giấy phép trên diện tích sai phạm hơn 950 m2, nơi đây còn “phình” thêm gần 200 lô quầy so với số lượng do UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) phê duyệt.

Ngày 13/12, UBND thị xã Hương Thủy vừa có kết luận thanh tra về hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư dự án chợ Phú Bài (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TT-Huế). Theo đó, năm 2012, chợ Phú Bài được UBND tỉnh TT-Huế cho chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Trung Quý - Huế thuê đất với diện tích 16.838 m2, thời hạn thuê đất đến 3/6/2060. Tháng 3/2016, Sở KH&ĐT tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất cho nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế. Dự án chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10/2016. Theo kết luận của UBND thị xã Hương Thủy, chợ Phú Bài có 10 hạng mục xây dựng vi phạm, thay đổi, điều chỉnh so với giấy phép xây dựng, 2 hạng mục xây dựng không có trong bản vẽ. Tổng diện tích xây dựng vi phạm, không phù hợp với chỉ giới ở thời điểm xây dựng theo giấy phép xây dựng là hơn 956 m2. Chủ đầu tư dự án đã tiến hành xây dựng và để các tiểu thương tự ý xây dựng vi phạm chỉ giới, không đúng với giấy phép được cấp và phương án được phê duyệt. Mặc dù Dự án chợ Phú Bài được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt số lượng lô quầy kinh doanh là 450 lô; tuy nhiên, Cty Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế đã tự ý phân thành 644 lô, “phình” thêm đến 194 lô. Đối với các lô quầy mặt tiền đường đường Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Đình Xướng (phường Phú Bài), chủ đầu tư đã chuyển nhượng và tổ chức kinh doanh khi chưa được phê duyệt phương án chuyển nhượng. Thời điểm thanh tra, cơ bản toàn bộ lô quầy theo hiện trạng phân lô tại chợ Phú Bài đã được chủ dự án chuyển nhượng cho tiểu thương với thời hạn 44 năm (kể từ năm 2016), nhưng không có hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi nộp đủ tiền cho Cty Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế, doanh nghiệp này đã thu hồi hợp đồng, phiếu thu tiền của người nhận chuyển nhượng và chỉ cấp giấy chứng nhận lô quầy. Những sai phạm của Cty này tại chợ Phú Bài còn liên quan đến việc giấy chứng nhận lô quầy ghi không đúng mục đích sử dụng, gây hiểu nhầm, dẫn đến tình trạng các tiểu thương vừa ở, vừa kinh doanh; một số ki-ốt mặt tiền chưa xây dựng hoặc xây dựng một phần nhưng đã chuyển nhượng, sau đó tiểu thương tự xây dựng, cải tạo. Kết luận thanh tra thị xã Hương Thủy cũng chỉ rõ, Công ty Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế tự phân 115 lô và 1 khu mặt bằng 350 m2 để chuyển nhượng tại những khu vực không thiết kế lô; tự phân tăng thêm 60 ki-ốt những khu vực thiết kế lô dài nhưng khi xây dựng cắt thành lô ngắn và thêm một số lô những vị trí đất trống... Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu Công ty Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế phải triển khai các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo quyền lợi của tiểu thương. Công ty này cũng phải điều chỉnh phương án quản lý, khai thác, kinh doanh lô quầy; những hạng mục không đủ điều kiện tồn tại buộc phải tháo dỡ, khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, UBND phường Phú Bài, Đội Quy tắc đô thị của thị xã đã thiếu kiểm tra, phát hiện, cung cấp thông tin, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng tại dự án...

UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu Phòng Kinh tế thị xã tiến hành kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, thiếu kiểm tra, phát hiện, tham mưu UBND thị xã xử lý; dẫn đến việc chủ đầu tư phân lô, bố trí, chuyển nhượng lô quầy không đúng với phương án đã được phê duyệt. Ngọc Văn