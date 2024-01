Một doanh nghiệp bị phạt hơn 200 triệu đồng do vi phạm luật bảo vệ môi trường

TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt 208 triệu đồng Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, trụ sở tại Lào Cai do vi phạm luật bảo vệ môi trường.

Ngày 15/11, theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt hành chính 208 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, có trụ ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, do vi phạm luật bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt Công ty này 50 triệu đồng do không nộp thiết kế mỏ đã phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; phạt 8 triệu đồng do công ty đã lập, phê duyệt thiết kế mỏ không phù hợp với giấy phép khai thác khoáng sản; phạt 120 triệu đồng do Công ty khai thác vượt quá 10% một trong các thông số của hệ thống khai thác.

Cụ thể, tại phía Bắc khai trường tiếp giáp mốc số III và IV, Công ty khai thác tạo thành tầng khai thác với chiều cao khoảng 35m (vượt 75%), theo Thiết kế mỏ thì chiều cao tầng khai thác 10 m, chiều cao tầng kết thúc 20 m.

Ngoài ra, xử phạt 30 triệu đồng Công ty này do thay đổi tên tổ chức khai thác khoáng sản từ 1 năm trở lên nhưng không nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Cũng liên quan hoạt động khoáng sản tại Lào Cai, trước đó, ngày 7/12/2023, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem, địa chỉ trụ sở Khu Công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) do không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu “rà soát, khẩn trương xử lý các điểm rò rỉ khu vực phía dưới chân đê bao bãi gyps” tại Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường).