Mới nhất vụ công nhân tử vong tại dự án cầu Mỹ Thuận 2

TPO - Liên quan đến vụ sập sàn phụ trợ tại công trình cầu Mỹ Thuận 2 khiến một người tử vong, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) có văn bản gửi các nhà thầu và yêu cầu các đơn vị khẩn trương, kịp thời chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thi công các hạng mục tiếp theo.

Ngày 4/10, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án) đã có văn bản yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn lao động tại gói thầu XL.03B (nơi xảy ra vụ việc) và đường dẫn 2 đầu cầu.

Theo đó, chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trong suốt quá trình thi công các hạng mục tiếp theo. Trong đó, tăng cường cán bộ phụ trách an toàn lao động của nhà thầu. Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động cho tất cả công nhân thi công trên công trường.

Các cán bộ chủ chốt phụ trách và tư vấn giám sát phải thường trực trên công trường khi có hoạt động xây dựng. Phải kiểm tra toàn diện công tác bảo hộ lao động như: mũ, giày bảo hộ, dây đeo an toàn, áo phao khi thi công trên sông...

Ban Quản lý dự án 7 yêu cầu chấn chỉnh các nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công cẩu lắp cấu kiện, vật tư, tháo dỡ ván khuôn leo, xe đúc dầm, đổ bê tông. Khi nâng hạ cần cẩu tháp phải tuân thủ tuyệt đối quy trình an toàn lao động, hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp. Đảm bảo mỗi ca làm việc, mỗi vị trí thi công đều phải có cán bộ an toàn lao động túc trực.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát lại toàn bộ các kết cấu phụ trợ như giàn giáo thi công, ván khuôn leo trụ tháp, đặc biệt là hệ khung chống, hệ giằng liên kết đà giáo.

Đối với các hệ thống cầu tạm phục vụ thi công, sàn công tác, đặc biệt phía trụ T16, cần gia cố tăng cường liên kết các vị trí xung yếu trên cầu tạm, các hệ thống neo sà lan, tàu đẩy... chống va trôi.

Đồng thời, rà soát toàn bộ mặt bằng công trường đảm bảo bố trí gọn gàng, khoa học. Thường xuyên kiểm tra, thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đối với các thiết bị, hạng mục phục vụ thi công như vận thăng, cẩu tháp, cầu tạm, lối lên xuống cano.... Có biện pháp phòng chống, neo giằng các cấu kiện khi xảy ra gió lớn, thi công trên cao.

Ban Quản lý dự án 7 lưu ý, tại những vị trí thi công trên sông nước, hoặc trong trường hợp di chuyển trên các phương tiện ca nô hoặc tàu thuyền, tất cả mọi người bắt buộc phải mặc áo phao.

Riêng tư vấn giám sát, chủ đầu tư yêu cầu thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu tuân thủ, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình thi công. Hàng tuần bố trí đoàn kiểm tra công tác an toàn lao động, kiểm tra các mối hàn, hệ giằng liên kết cầu tạm, hệ thống vận thăng, hệ neo sà lan, tàu đẩy chống va trôi. Trường hợp phát hiện các vấn đề không đảm bảo an toàn cần phải tạm dừng thi công.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 30/9, tại vị trí thi công trụ T16 (dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu), có 3 công nhân đứng ở khu vực sàn công tác (phụ trợ dùng tạo lối đi để tiếp cận bệ trụ và vận thăng phục vụ thi công tại trụ T16, cách mặt nước khoảng 1,5m) để kiểm tra các mối nối kết cấu sau thời gian mưa bão.

Trong quá trình làm việc, sàn công tác bị sập một đầu, khiến 3 người rơi xuống sông Tiền. Ngay sau đó, 2 công nhân đã được hỗ trợ đưa lên bờ, 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Thanh C. (29 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên- Huế) là công nhân Tổ gia công thép thuộc nhà thầu Trung Nam E&C.