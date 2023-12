Mới đi tù 16 năm vì ma túy, người đàn ông tiếp tục bị bắt vì buôn 1,5 bánh heroin

TPO - Sau khi ra tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Vinh không có việc làm nên cấu kết với các đối tượng xấu trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để buôn bán ma túy.

Ngày 20/12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp.

Cụ thể, trước đó Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện trên địa bàn huyện này có một số đối tượng cấu kết nhau để mua bán trái phép chất ma túy. Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu chính là Trần Xuân Vinh (SN 1956, trú tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Theo đó, Vinh từng có tiền án 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, không có công ăn việc làm nên Vinh tiếp tục móc nối với một số đối tượng xấu để mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, lúc 17h ngày 18/12, lực lượng công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Xuân Vinh khi đối tượng đang ở tại xã Trung Phúc Cường. Khám xét trên người và nhà ở của đối tượng, công an thu giữ thu giữ 1,5 bánh heroin, 200 viên ma túy dạng hồng phiến, 50g ma túy dạng đá và 160 triệu đồng tiền mặt.

Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an huyện Hưng Nguyên cũng bắt quả tang đối tượng Dương Đức Hiếu (SN 1991, trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ đối tượng, công an thu giữ 0,32gam ma túy. Được biết, Hiếu từng có 2 tiền án và 2 tiền sự về nhiều tội danh.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.