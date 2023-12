Công an Lai Châu ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

TPO - Đợt ra quân kéo dài hơn 2 tháng và Công an tỉnh Lai Châu tập trung đấu tranh với các đối tượng, băng nhóm tội phạm ma túy, xâm phạm sở hữu, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân yên tâm đón Tết.

Sáng 18/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với hơn 600 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia.

Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng, băng nhóm tội phạm ma túy, xâm phạm sở hữu, tín dụng đen tăng cường hoạt động. Do vậy, Công an tỉnh Lai Châu triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu Công an các huyện, thành phố triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên phạm vi toàn tỉnh và trên từng đị bàn, lĩnh vực.

Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương khẳng định: Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023 có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và lực lượng Công an tỉnh nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị lực lượng công an nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống các loại tội phạm; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, với phương châm “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”. Lấy phương châm phòng ngừa làm trọng, hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả.

Ngay sau lễ ra quân, toàn lực lượng Công an tỉnh Lai Châu tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng trên một số tuyến phố.