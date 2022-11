Mở cửa miễn phí cho người dân tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

TPO - Đó là thông tin được công bố tại họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (VIET NAM DEFENCE 2022), do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều 24/11, tại Hà Nội.

Họp báo diễn ra dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng.

Theo Ban tổ chức, triển lãm diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/2022 tại Sân bay Gia Lâm và sân Golf Long Biên (Hà Nội) nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực CNQP.

Tăng cường hợp tác quốc tế về CNQP, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm của CNQP Việt Nam.

Đồng thời tích lũy kinh nghiệm để hướng tới tổ chức triển lãm định kỳ 2 năm/lần, trong đó có Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía khách mời quốc tế, tính đến thời điểm hiện tại đã có 45 đoàn chính thức đăng ký sang thăm Việt Nam và dự triển lãm. Tại triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại triển lãm gồm các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng (Tổng cục CNQP, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel) và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng) và Bộ Công an (Cục Công nghiệp an ninh) nghiên cứu, chế tạo.

Khu vực triển lãm có tổng diện tích hơn 50 nghìn m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 20 nghìn m2. Đến nay, đã có 170 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ đăng ký gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Trong khu vực triển lãm, Ban tổ chức bố trí khu không gian văn hóa, ẩm thực, khu vực trưng bày “Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” để trưng bày các mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử gắn với phát triển kinh tế xã hội; kết nối với Triển lãm không gian mạng.

Trong 3 ngày tổ chức, triển lãm mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ hàng ngày với các hoạt động chính như sau: Thủ tướng Chính phủ tới dự, phát biểu khai mạc và tham quan triển lãm; các đoàn khách VIP tham quan triển lãm; Đặc công và Không quân Việt Nam biểu diễn chào mừng triển lãm; tổ chức các hội thảo chuyên đề; biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách tham quan; bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng triển lãm… Đối với khách tham quan là người dân, triển lãm mở cửa từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 9/12 và trong cả ngày 10/12.