Minh Tiệp nói về vợ kém 13 tuổi: 'Vợ nhiều lúc đàn ông hơn tôi'

TPO - Diễn viên Minh Tiệp khẳng định anh may mắn mới lấy được Thùy Dương về làm vợ. Trước khi về chung một nhà, anh bị bố chồng ngờ vực vì nổi tiếng đào hoa.

Minh Tiệp, sinh năm 1977, là nam diễn viên nổi tiếng của điện ảnh đất Bắc. Anh được biết đến qua nhiều tác phẩm như Ban mai xanh, Lập trình trái tim, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Quỳnh búp bê…

Đời tư, nam diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò nhiều người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt như Minh Hà, Quỳnh Nga… Tuy vậy, “bóng hồng” cuộc đời anh là cô gái kém nổi hơn - Phạm Thùy Dương - người đẹp từng vào top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010.

"Bố vợ từng nói tôi yêu hết người này đến người khác"

Nam diễn viên giữ kín quyết định lên xe hoa tới phút chót. Anh nói mình may mắn mới lấy được Thùy Dương về làm vợ. “Rất nhiều người nói Thùy Dương may mắn lấy được tôi nhưng ngược lại mới phải. Lúc tìm hiểu nhau, vợ tôi đang là sinh viên năm cuối. Khi tôi đến nhà, bố vợ bảo: ‘Tôi vừa xem chương trình Vietnam's Next Top Model, cậu cầm tay người này đến người khác. Tôi còn nghe cậu yêu hết người người này đến người khác’. Tôi cười bảo: Đó là quá khứ, còn cháu tìm hiểu Thùy Dương là thật lòng", anh chia sẻ trên chương trình Lời tự sự.

Hai người gặp nhau khi Thùy Dương là cộng tác viên công ty Minh Tiệp. Anh nói đã quan sát và nhận thấy cô “sinh ra để làm vợ mình”. Nhắc đến vấn đề tuổi tác, anh bộc bạch: “Chúng tôi đến với nhau, mọi người thắc mắc vì tôi hơn cô ấy 13 tuổi, nhiều quá. Nhưng không, tình yêu không phân biệt tuổi tác".

15 năm về chung một nhà, anh dùng từ “hạnh phúc” miêu tả cuộc sống hiện tại. Nhiều người nhận xét anh nằm trong nhóm số ít nghệ sĩ nam đất Bắc có số hưởng, bởi anh có sự nghiệp thành công, vợ đẹp con khôn. Minh Tiệp cho rằng anh may mắn mới có được điều đó và hài lòng với những gì đang có.

"Nhân vô thập toàn, xung quanh còn rất nhiều người hạnh phúc không kém gia đình tôi. Nhiều người thành đạt hơn tôi nhiều lần, chẳng qua họ không xuất hiện. Có nhiều bạn 8X đang ở cương vị cao hơn tôi nhiều, họ cũng có gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ là một số ít người may mắn trong đó. Tôi tự chấm mình 6 điểm thôi, chưa phải là gì ghê gớm cả", anh chia sẻ.

Anh tâm niệm “tuổi tác làm bạn già đi nhưng chưa chắc sẽ làm bạn già hơn”. Cuộc sống hôn nhân, anh không bảo thủ và tôn trọng bạn đời.

“Ít tuổi chưa chắc đã sai, họ có những vốn sống thậm chí hơn mình. Chúng tôi chia sẻ với nhau như hai người bạn. Vợ tôi nhiều lúc tính đàn ông hơn tôi, thậm chí nghị lực của bạn ấy không kém đàn ông. Tôi tự nhận mình lèm bèm, không biết do già hay do bản tính", diễn viên Lập trình trái tim bày tỏ.

"Làm ở cơ quan Nhà nước rồi thì tôi thấy thích, đam mê"

Thời gian này, Minh Tiệp không còn thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Anh hiện là Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lựa chọn chuyển làm công việc quản lý văn hóa, anh nói mỗi người có sự lựa chọn khác nhau và anh thấy mình có duyên với việc Nhà nước.

Minh Tiệp giãi bày: “Khi vào làm ở cơ quan Nhà nước, tôi thấy thích, đam mê. Nhiều người bất ngờ vì nghệ sĩ lại chấp nhận làm việc 8h đi làm và 5h chiều về. Tôi làm đúng như vậy và cảm thấy vui. Tôi thích những đồng nghiệp của mình”.

Dù thế, anh vẫn dành tình yêu lớn cho nghệ thuật. Nếu có cơ hội, Minh Tiệp sẽ vui vẻ nhận lời. “Đi đâu tôi cũng muốn mọi người gọi mình là diễn viên, vì nhờ có phim mới có tôi ngày hôm nay", anh chia sẻ.

Sau tất cả, anh tạm thời hài lòng với sự lựa chọn và hướng đi của mình.