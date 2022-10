Hậu trường cảnh cưỡi rồng rượt đuổi của 'House of the Dragon'

TPO - Ê-kíp “House of the Dragon” tạo bối cảnh chân thực để hai diễn viên Elliot Grihault và Ewan Mitchell nhập vai. Cuộc rượt đuổi của rồng khiến đạo diễn hình ảnh mất hơn 1 năm để hoàn thiện.

Phần tiền truyện của Game of Thrones mang tên House of the Dragon thành công ngoài mong đợi và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả cũng như giới chuyên môn. Tập cuối mùa 1 ghi nhận nhiều lượt xem nhất của HBO kể từ khi Game of Thrones kết thúc năm 2019.

Một trong những phân cảnh được bàn tán khắp mạng xã hội là cuộc rượt đuổi gay cấn giữa hai con rồng giữa phe Đen và phe Xanh.

Với hy vọng củng cố thế lực đồng minh nhằm duy trì sự ủng hộ cho ngai vàng của mình, công chúa Rhaneyra Targaryen (Emma D’Arcy) cho con trai Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) lãnh nhiệm vụ cưỡi rồng đến vùng đất bão, chuyển lời tới lãnh chúa Boros Baratheon (Roger Evans) giữ lời thề trung thành.

Nào ngờ phe Xanh đi trước một bước, vương tử Aemond (Ewan Mitchell) có mặt tại lâu đài Storm’s End cùng con rồng lớn nhất thế giới Vhagar, kèm lời hứa hôn với nhà Baratheon. Lucerys thất thế, bị lãnh chúa đất bão từ chối thẳng thừng.

Aemond quyết ăn miếng trả miếng chuyện Lucerys làm hắn mù mắt năm xưa. Giữa giông bão, Lucerys vội vã trèo lên lưng con rồng Arrax rời đi nhưng bị Aemond đuổi theo bằng rồng Vhagar.

Vhagar lớn gấp 5 Arrax, có nhiều kinh nghiệm chiến trường khiến cuộc rượt đuổi không cân sức. Trong cơn hoảng loạn, Arrax không nghe lời chủ, phun lửa vào Vhagar làm con rồng 150 tuổi nổi cáu. Vhagar xé toạc màn mây, kết liễu mạng sống của cả Lucerys và Arrax chỉ bằng cú đớp duy nhất, bất chấp sự ngăn cản từ Aemond.

Bi kịch của Lucerys đến tai ​​Rhaenyra là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc chiến sau này, vũ điệu của rồng chính thức bắt đầu.

Pepe Avila del Pino - Đạo diễn hình ảnh House of the Dragon xem đây là phân cảnh đặc biệt bởi anh cùng ê-kíp tốn hơn 1 năm hoàn thành.

“Cuộc rượt đuổi của rồng tiêu tốn hơn 1 năm của tôi. Tôi bắt đầu tập hợp những phân đoạn của Top Gun và các phim về rồng khác chỉ để biết cách chuyển động, quy tắc khi vật thể bay. Từ đây, tôi dàn dựng cảnh phim bằng đồ chơi mô hình, quay bằng điện thoại”, anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Để tăng tính căng thẳng, mang đến cảm giác đe dọa, sợ hãi, bối cảnh cơn giông bão là hợp lý, theo đạo diễn. Bên cạnh đó, người giám sát kỹ xảo Angus Bickerton góp công không nhỏ khi kết hợp các yếu tố như ánh sáng, nước, mây, tiếng động, tạo phân đoạn gay cấn.

Video hậu trường hé lộ, ê-kíp hạn chế dùng phông xanh. Họ sử dụng máy tạo gió, mưa, khói và chiếu khung hình giông bão, tạo cảm giác chân thực cho diễn viên. Elliot Grihault và Ewan Mitchell ngồi lên cỗ máy mô phỏng các động thái rung, lắc, va đập và phải giả vờ như đang ở trong cuộc đuổi bắt nguy hiểm.