Miền Tây Tourist cung cấp tour Mỹ Tho Bến Tre 1 ngày trọn gói uy tín

Khi nhắc đến du lịch miền Tây, không thể không kể đến Mỹ Tho và Bến Tre – hai điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm không khí thanh bình, tươi mát của vùng sông nước. Miền Tây Tourist tự hào mang đến cho bạn chuyến hành trình khám phá Mỹ Tho và Bến Tre trong 1 ngày trọn gói với chất lượng dịch vụ uy tín, đảm bảo sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm khó quên.

Lý do chọn Miền Tây Tourist cho tour Mỹ Tho Bến Tre

Uy tín và chuyên nghiệp: Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, Miền Tây Tourist luôn đặt uy tín và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất với chi phí hợp lý.

Dịch vụ trọn gói: Từ việc đón tiễn khách, di chuyển, ăn uống cho đến các hoạt động tham quan đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp.

Giá cả hợp lý: Tour 1 ngày Mỹ Tho – Bến Tre của Miền Tây Tourist có mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Lịch trình chi tiết tour Mỹ Tho – Bến Tre 1 ngày

● 6:30: Xe và hướng dẫn viên của Miền Tây Tourist sẽ đón khách tại điểm hẹn ở TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, đoàn khởi hành đi Mỹ Tho, Tiền Giang và ăn sáng tại trạm dừng chân Mekong Reststop Tiền Giang.

● 8:30: Đến Mỹ Tho, đoàn sẽ tham quan chùa Vĩnh Tràng. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc tuyệt đẹp và tìm hiểu về lịch sử lâu đời của chùa.

● 09h00: Đoàn đến Bến Tàu Mỹ Tho. Đoàn lên tàu du ngoạn Sông Tiền, và tới cồn Thới Sơn, Quý khách đến trang trại nuôi ong thưởng thức đặc sản nước trà mật ong, tiếp tục đoàn đến nhà dân thưởng thức trái cây giao lưu Đờn ca tài tử Nam bộ.... Sau đó dùng xuồng chèo len lỏi trong rạch nhỏ ngắm nhìn phong cảnh đơn sơ của miệt vườn

● 10h00: Tàu đón Quý khách xuôi theo dòng Sông Tiền đến Bến Tre tham quan tìm hiểu quy trình làm kẹo dừa, thưởng thức kẹo dừa. Tiếp tục Quý khách đi xe ngựa tham quan đường làng của Bến Tre. Thưởng thức đặc sản đuông dừa (chi phí tự túc).

● 12h30: Quý khách dùng cơm trưa với những đặc sản địa phương ở nhà hàng miệt vườn trên Cồn Phụng.

● 15h00: Tàu đưa đoàn về lại bến tàu du lịch Mỹ Tho. Lên xe khởi hành về TP.HCM.

● 17h30: Về đến TP.HCM, kết thúc chuyến tham quan, HDV Miền Tây Tourist chia tay và hẹn gặp lại quý khách trên mọi nẻo đường du lịch.

Những lợi ích khi chọn tour Mỹ Tho – Bến Tre 1 ngày của Miền Tây Tourist

Tiết kiệm thời gian và chi phí: Với tour 1 ngày Mỹ Tho – Bến Tre trọn gói của Miền Tây Tourist, việc lên kế hoạch, đặt xe, đặt chỗ ăn uống và các điểm tham quan. Tất cả đều được chúng tôi chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí một cách tối đa.

Trải nghiệm đa dạng: Chỉ trong 1 ngày, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và đa dạng, từ tham quan chùa chiền, đi thuyền trên sông, tham quan làng nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực đặc sản đến khám phá vườn cây ăn trái.

Dịch vụ chất lượng cao: Miền Tây Tourist luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Từ phương tiện vận chuyển, ăn uống đến các hoạt động tham quan đều được chúng tôi chuẩn bị chu đáo, đảm bảo mang đến những trải nghiệm tốt nhất.

Đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp: Hướng dẫn viên của Miền Tây Tourist thân thiện, nhiệt tình, cung cấp những thông tin hữu ích và giúp bạn có một chuyến đi thú vị và ý nghĩa.

An toàn và tiện lợi: Chúng tôi luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng trong suốt hành trình. Các phương tiện vận chuyển đều được bảo dưỡng định kỳ, trang thiết bị hiện đại, và các biện pháp an toàn được thực hiện nghiêm ngặt.

