Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn những ngày tới

TPO - Dự báo, mưa lớn còn tiếp tục đến đêm mai (12/8). Từ 13/8, miền Bắc có mưa rào rải rác, ban ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên hôm nay (11/8), miền Bắc và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15 giờ hôm nay có nơi trên 60mm như Mường La (Sơn La) 125mm, Cư Yên (Hòa Bình) 94.4mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 93mm, Thanh Lương (Hà Nội) 84mm, Trà Linh (Thái Bình) 97.4mm, Ân Thi (Hưng Yên) 88.6mm.

Dự báo trong đêm 11/8 ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 150mm.

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 12/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng tại nơi vùng trũng, thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Trong các ngày từ 13-16/8, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ, riêng ngày 14/8, miền Bắc có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Dự báo xa hơn, khoảng đêm 16/8, miền Bắc có thể đón mưa lớn trở lại, kéo dài nhiều ngày sau đó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong một tháng tới, miền Bắc có thể đón mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm từ 5-15%.

Tại các tỉnh Quảng Trị đến Ninh Thuận hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như TP Huế (Thừa Thiên Huế) 38.8 độ, TP Đà Nẵng 38.2 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 39.2 độ.

Dự báo trong hai ngày 12-13/8, khu vực từ Quảng Trị đến đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Từ ngày 14/8, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.