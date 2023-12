Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh liên tiếp

TPO - Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta hôm nay, khoảng đêm 18, ngày 19/12, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ rét đậm kéo dài.

Chiều nay (16/12), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay (16/12), không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ đêm nay và ngày mai sẽ là thời điểm nền nhiệt xuống thấp nhất với nhiệt độ thấp nhất ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc từ 13-16 độ, ở Bắc Trung Bộ từ 15-18 độ.

Thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động từ 12-16 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đêm nay và ngày mai, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và tối 16/12, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Từ chiều tối ngày 16 đến ngày 17/12, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm, riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 17/12, mưa giảm dần ở Quảng Trị và Huế.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngay sau đợt không khí lạnh này khoảng đêm 18, ngày 19/12, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường khá mạnh tràn xuống nước ta. Trời rét đậm, rét hại kéo dài, vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/12 và ngày 19/12, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong hai ngày 19-20/12, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 12, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất hoạt động, nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Điều này, trái ngược vào nửa đầu tháng 12, miền Bắc duy trì nền nhiệt cao hiếm thấy, riêng Tây Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 3-4 độ.