Miền Bắc nắng hanh kéo dài, rét về đêm và sáng

TPO - Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nắng hanh, rét về đêm và sáng. Miền Trung mưa rải rác. Nam Bộ sắp đón nắng nóng.

Hôm nay (28/2), miền Bắc tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh khô. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Dự báo từ ngày mai (1/3), không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt miền Bắc tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, nắng hanh kéo dài nhiều ngày tới.

Các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Khánh Hòa hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26 độ C.

Dự báo trong nhiều ngày tới các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Dự báo từ ngày 2/3, khu vực miền Đông có nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hôm nay chỉ số tia UV cực đại ở các tỉnh miền Bắc và miền Nam ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.