Miền Bắc mưa dông, âm u đến bao giờ?

TPO - Hôm nay (26/11), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa to, từ ngày mai, mưa giảm về cường độ. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông vào chiều tối.

Đêm qua (25/11), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/11 đến 03h ngày 26/11 có nơi trên 30mm như Mường Mít (Lai Châu) 58.4mm, Mê Linh (Thái Bình) 94.4mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 32.8mm…

Dự báo ngày và đêm nay (26/11), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Dự báo từ mai (27/11), mưa giảm về cường độ, miền Bắc trời tiếp tục nhiều mây, trời âm u, có mưa nhỏ rải rác. Sang ngày 28/11, miền Bắc có một ngày hửng nắng trước khi đón đợt mưa dông diện rộng từ 29/11. Sau đó từ 30/11, miền Bắc bước vào một đợt rét đậm, rét hại diện rộng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Bắc từ 25-28 độ C, phía Nam từ 28-31 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, sau khoảng ngày 30/11, do tác động của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, kết hợp với nhiễu động gió Đông nên miền Trung và Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài.

Khu vực Nam Bộ hôm nay trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo xa hơn cho thấy, từ ngày 2-5/12, Nam Bộ đón một đợt mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.