Miền Bắc chìm trong giá rét dài ngày

TPO - Dự báo các tỉnh miền Bắc liên tục đón không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới khiến mưa rét kéo dài. Các tỉnh miền Trung mưa lớn cũng kéo dài nhiều ngày trong nửa đầu tháng 12.

Chiều nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ nhiều nơi đã ghi nhận rất thấp, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất trong sáng nay là 4,5 độ.

Dự báo đêm nay và ngày mai sẽ là thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này. Trong đó, vùng trung du đồng bằng Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ ở vùng núi Bắc Bộ xuống thấp nhất là 8-11 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đêm nay và ngày mai, nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, khu vực Bắc Trung Bộ xuống còn 14-17 độ.

Dự báo sang đêm 2/12 và ngày 3/12, nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng 2-3 độ so với đêm nay và ngày mai.

Dự báo sau đợt rét này, khoảng đêm 4-5/12, và 8-9/12, miền Bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa rải rác. Trời rét trong nhiều ngày tới.

Nhận định xa hơn cho thấy, trong tháng 12, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày trời rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng.

Tại các tỉnh miền Trung, dự báo khoảng 10 ngày đầu tháng 12 sẽ có mưa dông liên tiếp. Trong đó, đêm nay đến đêm 3/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 90mm.

Các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi là nơi mưa nhiều nhất trong đợt này với lượng mưa từ tối nay đến tối 3/12 phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa thời gian này có lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khoảng từ ngày 4-5/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo mưa dông sẽ kéo dài ít nhất 10 ngày đầu tháng 12 ở miền Trung, do không khí lạnh liên tục tăng cường, kết hợp với gió Đông trên cao.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm nay (1/12) đến ngày 5/12, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-2,5m.

Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1, có sông lên mức BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.