MC nổi tiếng không chịu xin lỗi Công nương Kate

TPO - Dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ Stephen Colbert làm dấy lên làn sóng giận dữ vì lên tiếng về trò đùa cợt liên quan đến sự vắng mặt của Công nương Kate, nhưng không nói lời xin lỗi.

Sau nhiều ngày đối mặt với sự chỉ trích của công chúng, Stephen Colbert cuối cùng cũng đề cập đến việc lấy Hoàng tử William và Công nương Kate làm trò đùa. Tuy nhiên, thay vì xoa dịu dư luận, nam diễn viên hài đình đám lại khiến tình hình nghiêm trọng thêm.

Trong chương trình The Late Show của đài CBS (Mỹ) vào tối 25/3 (giờ địa phương), Stephen Colbert chia sẻ: “Có một tiêu chuẩn mà tôi cố gắng tuân theo. Đó là không xem nhẹ bi kịch của người khác. Bây giờ, tôi không biết liệu tiên lượng của cô ấy có nghiêm trọng hay không. Cô ấy là hoàng hậu tương lai của nước Anh, tôi tin cô ấy sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Nhưng bất kể đó là gì, tôi biết và chắn chắn rất nhiều người trong chúng ta đều hiểu bất kỳ chẩn đoán ung thư nào đều gây đau khổ cho bệnh nhân và gia đình họ. Mặc dù tôi chắc chắn rằng họ không cần nó từ tôi, tôi và ê kíp The Late Show muốn gửi lời chúc tốt đẹp cùng như hy vọng chân thành rằng cô ấy sẽ bình phục nhanh chóng và triệt để”.

Ông giải thích lý do lấy Kate và William làm chủ đề kể chuyện bắt nguồn từ công việc dẫn chương trình. Theo ngôi sao Mỹ, ông và đoàn đội tổ chức nhiều chương trình cũng kể nhiều câu chuyện cười với những nội dung khác nhau, chủ yếu là về những gì mọi người đang nói đến. Do đó, vào thời điểm dư luận bàn tán về sự biến mất bí ẩn của Công nương Kate, ông hùa theo như thói quen.

Colbert thừa nhận trò đùa của mình khiến nhiều người khó chịu, không chỉ về Kate mà nhiều màn độc thoại khác trong quá khứ. Tuy nhiên, theo nam MC, điều đó chắc chắn lại tái diễn trong tương lai nếu ông vẫn tiếp tục làm nghề.

Chia sẻ của Stephen Colbert gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Đa số chỉ trích MC 60 tuổi vì không gửi lời xin lỗi đến Thân vương và Vương phi xứ Wales.

Cựu thư ký báo chí của Nữ hoàng Elizabeth II, Dickie Arbiter, là một trong những người đầu tiên bình luận về vấn đề này.

“Anh ấy có thể rất hối hận về bản thân nhưng anh ấy đã không xin lỗi. Những người dẫn chương trình trò chuyện ở Mỹ có khả năng pha trò tàn nhẫn khiến người khác phải chịu hậu quả và Colbert cũng không ngoại lệ. Cung điện Buckingham cho biết cô ấy đã phẫu thuật và sẽ vắng mặt trong vài tuần. Công chúa xứ Wales không biến mất mà đang hồi phục. Thông tin này có vẻ chưa đủ đối với người dẫn chương trình và những người dùng mạng. Thật đáng xấu hổ cho tất cả các vị. Có một thông điệp rõ ràng là hãy dùng não trước khi dùng miệng”, nhà bình luận hoàng gia viết trên X.

Nhiều cư dân mạng khác đồng tình với ông Arbiter. Họ tỏ thái độ bất bình và giận dữ trong các bình luận trên mạng xã hội: “Không có lời xin lỗi thực sự nào từ Stephen Colbert tới Kate Middleton”, “Stephen Colbert có phải là kẻ ngốc không? Đây là sự lan man gây hiểu lầm, không phải là lời xin lỗi dưới bất kỳ hình thức nào”, “Đây có phải là xin lỗi không? Ông ta có vẻ như chưa bao giờ xin lỗi ai. Ông ta thừa nhận trò đùa đó khiến mọi người khó chịu nhưng tôi không nghe thấy lời xin lỗi hay thậm chí thái độ ăn năn nào”, “Ông ta không chân thành chút nào”…

Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ bênh vực Colbert. Họ cho rằng ông làm vậy là vì tính chất công việc, không có ác ý.

“Stephen Colbert đã xử lý việc này rất tốt. Tôi mừng khi anh ấy không xin lỗi vì những trò đùa của mình. Anh ấy không cần phải làm vậy. Đùa giỡn về các nhân vật của công chúng và những gì đang diễn ra trên tin tức là một phần của việc trở thành người dẫn chương trình đêm khuya”, một người nêu quan điểm.

Trước đó, trong chương trình The Late Show With Stephen Colbert vào ngày 12/3, Colbert nói: “Vương quốc đang chấn động trước sự biến mất của Kate Middleton. Hiện tại, các thám tử trên mạng đoán rằng sự vắng mặt của Kate có thể liên quan đến việc chồng cô kiêm Quốc vương Anh tương lai William ngoại tình. Ôi không, trái tim tôi hướng về Kate tội nghiệp”.

Không chỉ vậy, ông còn chỉ ra người phụ nữ bị cư dân mạng tố chen chân vào gia đình xứ Wales là Rose Hanbury, Nữ hầu tước Cholmondeley - từng vướng nghi vấn qua lại với William vào năm 2019 nhưng bị luật sư của anh bác bỏ.

Vài ngày sau, luật sư của Hanbury lên tiếng khẳng định tin đồn là sai sự thật, đồng thời cho biết đã gửi cho Colbert một thông báo pháp lý.

Colbert cũng bị công chúng chỉ trích dữ dội, yêu cầu xin lỗi vợ chồng xứ Wales sau khi Cung điện Kensington công bố video về chẩn đoán ung thư của Kate vào ngày 22/3.

Chịu chung số phận với Colbert là Andy Cohen, dẫn chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen. Cohen trước đó cho rằng người phụ nữ đi cùng William đến cửa hàng nông sản do trong bức ảnh The Sun đăng lên trang nhất không phải là Kate. Nam MC Mỹ còn lan truyền tin đồn William ngoại tình với lập luận anh là con trai của Vua Charles.

Kim Kardashian cũng bị yêu cầu xin lỗi và xóa bài đăng trên Instagram về Kate. Trong đó, nữ tỷ phú đùa “đang trên đường đi tìm Kate”. Ngoài ra, John Oliver, bạn của Colbert, nhận “gạch đá” vì nêu giả thiết Vương phi xứ Wales có thể đã chết.

Tú Oanh