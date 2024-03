Công nương Kate buộc phải công bố mắc ung thư

TPO - Theo chuyên gia hoàng gia, các thuyết âm mưu tràn ngập và khó kiểm soát đã tạo áp lực buộc Cung điện Kensington phải công khai chẩn đoán ung thư của Công nương Kate.

Vào giữa tháng 1, Cung điện Kensington thông báo Công nương Kate đã trải qua ca phẫu thuật bụng được lên kế hoạch từ trước. Tuyên bố nêu rõ người đẹp sinh năm 1982 cần có thời gian phục hồi, khó có thể trở lại làm việc cho đến sau Lễ Phục sinh (31/3).

Kể từ đó, không có thêm tin tức mới về Vương phi xứ Wales ngoài lời trấn an rằng cô đang phục hồi tốt.

Tuy nhiên, việc thành viên hoàng gia được yêu thích nhất không lộ diện suốt thời gian dài khiến dư luận nảy sinh hoài nghi. Nhất là khi Vua Charles gặp vấn đề sức khỏe cùng thời điểm vẫn thường xuyên xuất hiện, thậm chí không ngại công khai chẩn đoán ung thư.

Việc Hoàng tử William vắng mặt đột ngột trong lễ tưởng niệm cha đỡ đầu, Vua Constantine II của Hy Lạp (1940-2023), vào cuối tháng 2 góp phần thúc đẩy sự lan truyền của các thuyết âm mưu. Cư dân mạng cho rằng sự tình đằng sau ca phẫu thuật của Kate không đơn giản như thông báo.

Đáp lại, ngày 29/2, người phát ngôn của Cung điện Kensington một lần nữa khẳng định thông báo vào giữa tháng 1 vẫn còn hiệu lực.

Sự kiên định của Cung điện Kensington một lần nữa được thể hiện rõ khi từ chối cung cấp bức ảnh gốc chụp Công nương Kate và 3 con vào Ngày của Mẹ ở Anh (10/3) bất chấp bị các hãng ảnh lớn nhất thế giới truy hỏi và công chúng chỉ trích.

Tuy nhiên, cuối cùng họ phải thay đổi kế hoạch. Công nương Kate chính thức lộ diện sớm hơn dự kiến trong video chia sẻ về chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào ngày 22/3.

Valentine Low, tác giả cuốn tiểu sử hoàng gia Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor, sự điên cuồng như mất trí của dư luận sau ca phẫu thuật bụng của Kate có thể đã đẩy nhanh kế hoạch do Cung điện Kensington vạch sẵn.

“Có lẽ họ cảm thấy áp lực khi phải thông báo. Đến cuối lại quá sức chịu đựng họ phải nói điều gì đó”, ông Low nói với Page Six.

Theo nhà báo Anh, Công nương Kate nổi tiếng cứng rắn và có quan điểm mạnh mẽ về việc bảo về quyền riêng tư. Nếu không phải tình hình nghiêm trọng, cô và chồng, Hoàng tử William, đã không chấp nhận phá bỏ nguyên tắc riêng và nói ra sự thật gây sốc để dập tắt các thuyết âm mưu ngày một leo thang.

Ông Low cũng lưu ý cùng với việc Kate lên tiếng, sẽ có rất nhiều người cảm thấy tồi tệ về cách hành xử của bản thân.

Thực tế cho thấy lời ông Low là có căn cứ. Bắt đầu từ thời điểm bức ảnh Ngày của Mẹ được công bố vào ngày 10/3, Thân vương và Vương phi xứ Wales rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. Họ không chỉ bị chỉ trích vì quá bí ẩn, mà còn đánh mất niềm tin từ phía công chúng. Đến mức, khi Kate đăng bài xin lỗi, cư dân mạng cho rằng William là người cầm điện thoại của cô và "tự biên tự diễn". Không ít người còn yêu cầu ảnh chụp Kate cầm tờ nhật báo để xác nhận là cô vẫn ổn.

Các thuyết âm mưu tràn ngập mạng xã hội. Người tin rằng Kate không phải phẫu thuật bụng mà là "dao kéo" cải thiện vòng ba, kẻ đào lại nghi vấn ngoại tình của William từ nhiều năm trước...

Tồi tệ hơn khi một số MC nổi tiếng lấy vợ chồng xứ Wales làm trò đùa cợt trên sóng truyền hình. Những người nổi tiếng như Blake Lively hay Kim Kardashian cũng có hành động tương tự trên trang cá nhân. Các chuyên gia chê trách hoàng gia xử lý truyền thông kém, Kate và William quá coi trọng sự riêng tư.

Tình hình không hề được cải thiện dù video ghi lại cảnh Kate và William đi mua sắm ở cửa hàng nông sản được The Sun công bố vào ngày 18/3. Chất lượng hình ảnh không quá rõ nét nhưng thấy được vợ chồng xứ Wales cười nói vui vẻ.

Tuy nhiên, một video quay trộm không đủ thỏa mãn công chúng. Họ không tin vào mắt thấy, cho rằng người trong video là thế thân của Kate. MC người Mỹ Andy Cohen còn thẳng thừng viết trên X: "Đó không phải là Kate”.

Mặc dù Mark Borkowski, tác giả kiêm chuyên gia PR người Anh, nhận định gia đình hoàng gia sẽ tiếp tục giữ im lặng vì không muốn cúi đầu trước những kẻ theo thuyết âm mưu, thực tế cho thấy họ cuối cùng phải thỏa hiệp vì cả thế giới dường như chống lại họ.

Ông Borkowski và nhiều chuyên gia khác đều thống nhất quan điểm quyền riêng tư là thứ xa xỉ đối với gia đình hoàng gia. Không gì ngoài một lời nói rõ ràng từ chính chủ có thể xoa dịu được dư luận đa nghi.

Tú Oanh