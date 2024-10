Máy bay không người lái Nga rượt đuổi xe bọc thép Ukraine ở Kharkiv

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai xe bọc thép của Ukraine ở Kharkiv đã bị máy bay không người lái FPV của Nga phá huỷ sau cuộc rượt đuổi kịch tính.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 công bố một đoạn video và cho biết: "Nhóm trinh sát phía bắc đã phát hiện ra hoạt động của 2 xe bọc thép Ukraine ở một khu rừng thuộc Kharkiv. Quân đội Nga sau đó đã triển khai máy bay không người lái FPV được trang bị thuốc nổ để tấn công hai mục tiêu".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội nước này cũng đã phá hủy 2 xe bọc thép, 1 xe tăng АМХ-10 ở khu vực Donetsk. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng phá hủy một số khẩu pháo của quân đội Ukraine, trong đó có 1 khẩu pháo tự hành CAESAR 155 mm do Pháp sản xuất, 1 khẩu pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 khẩu pháo М198 155 mm và 1 khẩu pháo М119 105 mm do Mỹ sản xuất.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong ngày, lực lượng Nga phá hủy 68 máy bay không người lái, 1 tên lửa không đối đất và 3 hệ thống tác chiến điện tử. Không quân Nga, cùng với các đơn vị điều khiển máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh, cũng đã tấn công một số kho nhiên liệu của quân đội Ukraine.

Quỳnh Như