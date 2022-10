Mất hơn 200 triệu đồng sau khi bị công an dỏm dọa bắt tạm giam

TPO - Một người phụ nữ tại tỉnh Đồng Tháp vừa bị lừa hơn 200 triệu đồng sau khi bị công an dỏm gọi điện thoại dọa bắt tạm giam do liên quan đường dây rửa tiền.

Ngày 19/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lừa đảo qua tin nhắn ngân hàng.

Cụ thể, theo trình bày của nạn nhân là chị H.T.N.N ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, ngày 26/9, chị N. bất ngờ nhận được tin nhắn từ hệ thống tin nhắn với nội dung 'buộc' chị này phải thanh toán số tiền nợ hơn 70 triệu đồng, nếu không thanh toán đề nghị có mặt tại "Công an Gia RAI" lúc 9h ngày 17/10/2022 để nhận quyết định khởi kiện của tòa án."Nếu ông/bà vắng mặt chúng tôi sẽ kết hợp Công an thực hiện cưỡng chế tại nhà. LH: Nhi 0326300274 để được hỗ trợ” - tin nhắn viết.

Để chứng minh mình không liên quan, chị N. đã gọi đến số điện thoại gửi ở tin nhắn nhằm giải thích.

Sau đó, một đối tượng đã hướng dẫn trình báo công an để được hỗ trợ. Nhưng không lâu sau, có người tự xưng là 'Công an Đà Nẵng' liên hệ với chị N. nói là chị có liên quan đến đường dây rửa tiền ra nước ngoài, yêu cầu chị kê khai tài sản và nộp vào tài khoản của công an (giả mạo) để điều tra; sau khi điều tra không có liên quan sẽ trả lại, nếu không giao nộp thì sẽ bị công an đến bắt tạm giam.

Nghe vậy, chị N. rất lo sợ nên đã chuyển hơn 200 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Nhận được tiền, chúng cắt liên lạc với chị và chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo với hình thức tạo ra lý do để người dùng liên hệ với số điện thoại gửi kèm tin nhắn. Sau khi nạn nhân gọi vào, chúng sẽ dẫn dắt trình báo vụ việc qua điện thoại; tiếp đó, sẽ có một đối tượng tự xưng là công an (giả mạo) yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để điều tra xử lý, nếu không liên quan sẽ hoàn trả. Qua đó, chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngoài ra, các đối tượng còn gửi một số tin nhắn tương tự như tin nhắn của các ngân hàng, kèm theo đó là đường link giả mạo để lừa nạn nhân nhấp vào. Nếu người dân thiếu hiểu biết làm theo sẽ bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và chuyển tiền đi để chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo đến người dân, để tránh bị lừa đảo tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ dù là tin nhắn của các thương hiệu ngân hàng. Không cung cấp mã OTP cho người khác, kể cả nhân viên ngân hàng và tuyệt đối không được chuyển tiền cho người lạ khi chưa biết rõ đó là ai, kể cả người đó là công an; cảnh giác khi nói chuyện với các số điện thoại lạ.

Đồng thời, khi nhận được tin nhắn từ ngân hàng thì nên liên hệ trực tiếp với số đường dây nóng của ngân hàng được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để được tư vấn hoặc liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.