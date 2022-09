Giả danh nhân viên công ty tài chính đòi nợ như tín dụng đen

Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, tín dụng đen hoành hành, lợi dụng hình ảnh, thương hiệu các công ty tài chính lớn để cho vay sau đó khủng bố đòi nợ không khác gì các tổ chức tín dụng đen. Hiện tượng này khiến khách hàng hiểu lầm về hoạt động của các công ty tài chính.

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ đòi nợ kiểu khủng bố, đăng ảnh trên mạng xã hội đe dọa người vay và những người liên quan. Tại Nghệ An, thầy D.V.B - Hiệu trưởng trường THPT M.Q (Nghệ An) mới đây đã có đơn trình báo tới cơ quan công an về việc bản thân bị vu khống trên mạng xã hội Facebook.

Theo Thầy B, những ngày gần đây, tài khoản Facebook có tên "Anh Khang" đã đăng tải và phát tán hình ảnh và thông tin (ghép hình ảnh cô L.T.A, cô N.T.T.S là giáo viên trường THPT M.Q và hình ảnh của thầy B) phát tán đến nhiều người nhằm mục đích khủng bố tinh thần, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm danh dự nhà giáo. Qua quá trình điều tra của nhà trường, nguyên nhân của việc này là do em gái của cô L.T.A hiện sống ở tỉnh Thanh Hóa có vay nợ tại một số công ty tài chính.

"Năm 2020, em gái tôi có vay của công ty tài chính FE Credit 53 triệu đồng, trả góp mỗi tháng 2,7 triệu đồng. Khi làm thủ tục vay, em gái có đăng ký số điện thoại người thân là tôi. Tuy nhiên, gần đây gia đình gặp chuyện không hay, nên nhiều tháng rồi không trả được. Vì vậy mà họ bắt đầu tấn công người quen. Họ gọi điện chửi bới tôi rất nhiều, tấn công tôi xong thì đến lãnh đạo nhà trường", cô A kể.

Vì nghĩ rằng tất cả các hành vi trên đều do nhân viên FE Credit thực hiện, thầy B và cô A làm đơn khiếu nại tới công ty. Tuy nhiên, qua xác minh và điều tra tại FE Credit và người vay thì cho thấy nhân viên công ty chỉ gọi điện cho cô L.T.A hỏi thông tin khách hàng là chị H - em gái của cô A và nhờ người thân nhắn lại về việc khoản nợ bị trễ hạn, không gọi điện đe dọa hay uy hiếp... Đồng thời, theo điều tra thông tin, Facebook “Anh Khang” ghép hình đòi nợ cô A không phải nhân viên của công ty tài chính này. Được biết, khách hàng H có lịch sử vay nợ tại nhiều nhiều tổ chức tín dụng khác nhau và cả vay qua app.

Hay như trường hợp của chị V., dù không vay nhưng bị nhắc nợ liên tục nên chị V liền mặc định đây là công ty tài chính gọi. Tuy nhiên sau khi phản hồi thì kết quả là số điện thoại nhắc nợ thuộc bên mua bán nợ cho một khoản vay tại Doctor Đồng chứ không phải của công ty tài chính.

Qua các sự việc có thể thấy, nhiều trường hợp người dân khi bị làm phiền bởi các cuộc gọi thu hồi nợ thì mặc định rằng đây là các cuộc gọi của công ty tài chính mà không xác thực thông tin, thậm chí còn cung cấp những thông tin thiếu kiểm chứng này cho cơ quan đại chúng, mạng xã hội, dẫn đến những định kiến không hay về hoạt động thu hồi nợ của các công ty tài chính tiêu dùng hợp pháp.

Dù đang tích cực giúp người dân tiếp cận được các nguồn vốn chính thức, tuy nhiên, hoạt động cũng như thương hiệu của các công ty tài chính tiêu dùng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép lại đang bị hiểu nhầm với tín dụng đen. Trên thực tế, hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép đều tuân thủ nghiêm ngặt Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan trong lĩnh vực ngân hàng.

Nói về tình trạng công ty tài chính bị lợi dụng uy tín, giả mạo danh nghĩa, đại diện FE Credit cho biết, thời gian qua có nhiều đối tượng sử dụng fanpage, website, Zalo để liên hệ với khách hàng, giới thiệu các gói vay hấp dẫn, giải ngân nhanh với thủ tục đơn giản qua mạng. Khi khách hàng quá hạn, chúng liền ghép ảnh đăng trên mạng xã hội, đồng thời gọi điện khủng bố khách hàng và những người liên quan một cách táo tợn, coi thường pháp luật nhưng lại xưng danh công ty tài chính để thu nợ. Không những vậy, các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng thương hiệu của công ty để chiếm đoạt tiền của người dân thông qua các chiêu trò tinh vi như tin nhắn mạo danh thương hiệu, gửi các đường link giả mạo trang web công ty, chiếm đoạt sim…

“Những vụ việc đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh và uy tín của công ty tài chính, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng đen diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp. Chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, cung cấp những khoản vay chính thống đến người dân, đặc biệt là người yếu thế. Không những vậy, do có một bộ phận người dân hiểu lầm công ty tài chính là tín dụng đen nên hoạt động thu hồi nợ cũng gặp thách thức khi nhiều người có ý định bùng nợ, chây ì chậm trả”, đại diện FE Credit cho biết.