Masan tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 2 con số quý 2/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hoặc “Công ty”), hôm nay công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán Quý 1 năm 2023. Báo cáo tài chính hợp nhất doanh thu thuần: Masan đạt 18.706 tỷ đồng trong Q1/2023, tăng 2,8% so với 18.189 tỷ đồng trong Q1/2022.

“Không phải ai cũng có thể hiểu được triết lý “Masan Way” và cách chúng tôi tạo dựng nền tảng dành cho người tiêu dùng. Tôi rất mong các bạn lắng nghe bài thuyết trình của Giám đốc điều hành của chúng tôi, vì nó trình bày rõ ràng mạch lạc những gì chúng tôi đã và đang làm để trở thành nền tảng được các bạn tin yêu” - Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chân thành chia sẻ.

Trong Quý 1 năm 2023, tăng trưởng GDP Việt Nam giảm xuống 3,3%, thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Áp lực lạm phát hiện hữu thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 4,2%. Ngoài ra, xuất nhập khẩu đều giảm lần lượt là 14,7%, và 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, phát đi tín hiệu nhu cầu cho các sản phẩm Việt Nam đang giảm. Dù lượng khách tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái, sự phục hồi của ngành du lịch diễn ra chậm và lượng khách du lịch quốc tế trong quý 1/2023 chỉ bằng 60% so với thời kỳ trước COVID.

Như một tất yếu, người tiêu dùng lo lắng về thu nhập và triển vọng việc làm dẫn đến tâm lý và nhu cầu đi xuống. Điều này đã được phản ánh trong kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 trên toàn ngành tiêu dùng.

Khi thanh khoản của thị trường tăng lên và lãi suất bắt đầu hạ nhiệt vào tháng 3 năm 2023, ban lãnh đạo đã dự đoán rằng áp lực lãi suất, sẽ giảm trong các quý sắp tới.

Bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của MSN vẫn khả quan. Ban lãnh đạo sẽ tập trung vào cải thiện lợi nhuận với kỳ vọng vào nửa cuối năm 2023, lĩnh vực ngân hàng sẽ sáng sủa, lãi suất giảm, từ đó nâng cao khả năng sinh lời chung của Công ty.

The CrownX (“TCX”), nền tảng bán lẻ tiêu dùng hợp nhất WinCommerce (“WCM”) và Masan Consumer Holdings (“MCH”) ghi nhận doanh thu giảm nhẹ trong môi trường vĩ mô đầy thách thức và tâm lý người tiêu dùng thắt chặt. Doanh thu 13.300 tỷ đồng trong Q1/2023, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

WCM vẫn bền bỉ trong thời kỳ chi tiêu thắt chặt, hệ thống cửa hàng gia tăng kéo theo lượt khách tăng giúp bù đắp sự sụt giảm của giỏ hàng mua sắm.

Nắm trong tay công thức, nền tảng tăng trưởng, Masan đạt doanh thu 18.706 tỷ đồng trong Q1/2023, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Cùng đó, hệ thống bán lẻ của Masan mở 9.000 tài khoản ngân hàng mỗi ngày, mở đường cho tài chính toàn diện. Đây là lí do Masan tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 2 con số quý 2/2023