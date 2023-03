Masan thu hút gói tín dụng hợp vốn lên đến hơn 15.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ( HOSE: MSN, “Masan” hay “Công ty”), công bố hoàn tất chuỗi sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư vào gói tín dụng hợp vốn lên đến 650 triệu USD (“Khoản vay hợp vốn năm 2023”), tương đương hơn 15.000 tỷ đồng.

Gói tín dụng được bảo lãnh phát hành, thu hút sự tham gia của Các bên cho vay chính và Quản lý sổ đăng ký đầu tư (“MLABs”) bao gồm Ngân hàng BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered và Ngân hàng United Overseas. Cùng với khoản vay hợp vốn được đăng ký vượt mức trị giá 600 triệu USD vào Quý 4 năm 2022, Masan có khả năng huy động gói tín dụng xấp xỉ 1,25 tỷ USD chỉ trong 6 tháng qua. Các giao dịch đã khẳng định sự tin tưởng của các tổ chức tài chính vào nền tảng kinh doanh vững chắc và hồ sơ tín dụng của Masan. Ban điều hành Masan sẽ tiếp tục tối ưu hoá bảng cân đối kế toán, giảm chi phí lãi vay và giảm nợ thông qua các bước thực thi chiến lược trong thời gian sắp tới.

Các bên tham gia vào Khoản vay hợp vốn 2023 đã cam kết thanh toán 375 triệu USD. Diễn ra tại Singapore và Đài Loan, chuỗi sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ gần 200 đại diện của các tổ chức tài chính với tổng giá trị khoản vay có thể lên đến 650 triệu USD. Khoản vay bằng USD có lãi suất cộng thêm 3,5% với lãi suất tham chiếu SOFR, tương đương lãi suất 8% mỗi năm. Với thời hạn 5 năm, Khoản vay hợp vốn năm 2023 sẽ giúp Masan gia tăng nguồn vốn dài hạn và củng cố thanh khoản.

Ngày 9/3 vừa qua, Masan cũng đã thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành vào năm 2020 và đáo hạn vào ngày 9/3/2023. Trước khi giải ngân Khoản vay hợp vốn năm 2023, Masan có 17.147 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các khoản đầu tư), cho phép công ty đầu tư vào các sáng kiến phục vụ tăng trưởng và thanh toán tất cả các khoản nợ đáo hạn trong thời gian sắp tới.

