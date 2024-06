Mạo hiểm thử khẩu vị khán giả Việt

TPO - Lựa chọn dòng phim sinh tồn như "Móng vuốt", đạo diễn Lê Thanh Sơn đặt nhiều tâm huyết cũng như đối diện thách thức với thể loại tưởng quen mà lạ ở điện ảnh Việt.

Mạo hiểm

Đạo diễn Lê Thanh Sơn cho thấy sự mạo hiểm khi đầu tư vào dòng phim sinh tồn, với những gương mặt vừa quen vừa lạ của màn ảnh Việt gần đây như Tuấn Trần, Thảo Tâm, Rocker Nguyễn, Quốc Khánh, Ceri…

Nội dung Móng vuốt xoay quanh chuyến đi đến khu rừng vùng ngoại ô của nhóm bạn trẻ 6 người, kỷ niệm cột mốc 10 năm gắn bó. Tưởng chừng đây là chuyến đi “chữa lành”, cả nhóm phải đối diện với cơn ác mộng kinh hoàng. Không chỉ đối diện với sinh vật nguy hiểm rình rập trong bóng tối, nhóm còn trải qua những nguy hiểm không ngờ tới.

Có ý kiến cho rằng thật khó để khiến khán giả Việt tin rằng bối cảnh ngoại ô, nhóm bạn cùng nhau vào rừng và gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, gặp thú dữ… Sự thiếu kết nối yếu tố bản địa, theo hơi hướm phim kiểu Mỹ làm khán giả khó lòng kết nối với câu chuyện, nhân vật.

Thông thường, thị trường Việt chuộng những bộ phim có chất “đời”, nhân vật hay điều truyền tải không phải điều gì quá cao siêu, đao to búa lớn, người xem có thể thấy chính mình trong đó. Những bộ phim trăm tỷ của Trấn Thành, Lý Hải trong năm 2024 đã chứng mình điều này.

Đứa con tinh thần thai nghén 7 năm của đạo diễn Lê Thanh Sơn - Móng vuốt - không bùng nổ như kỳ vọng. Ra rạp từ ngày 7/6, phim sau một tuần công chiếu chỉ có doanh thu hơn 3 tỷ đồng tính đến hiện tại, theo thống kê từ Box Office Vietnam. Thậm chí ba ngày cuối tuần qua, Móng vuốt thua doanh thu phim đã chiếu từ cuối tháng 4 là Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải 2,3 tỷ đồng.

Trong bối cảnh phòng vé Việt hiện tại có sự hiện diện đa dạng của phim Thái Lan, Mỹ, Nhật… nhiều người dự đoán, phim khó có thể đạt đến doanh thu 300 tỷ đồng như đạo diễn Lê Thanh Sơn muốn hướng đến, thậm chí đứng trước nguy cơ thua lỗ. “Nếu phim chạm đến con số đó, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Vì nó là sự công nhận từ khán giả hơn là chuyện phải huề vốn” - anh chia sẻ.

Yếu tố kinh dị - hài là điểm sáng

Thực tế, Móng vuốt được đầu tư kỹ xảo khá tốt so với mặt bằng chung phim Việt hiện tại. Con gấu chuyển động mượt mà, nhưng còn hạn chế ở cảnh quay cận. Phim xen lẫn yếu tố kinh dị - hài, thành công trong việc tạo mảng miếng, tiếng cười cho khán giả. Phim còn nhiều sạn ở kịch bản nhưng vẫn chấp nhận được ở mức độ giải trí.

Khai thác đề tài sinh tồn có lẽ là khía cạnh mới ở thị trường phim Việt nhưng đã quá quen thuộc với thị trường nước ngoài. Mô típ về nhóm bạn kéo nhau vào môi trường tưởng an toàn nhưng nguy hiểm cận kề, ẩn dật, mở ra những bí mật kinh hoàng.

Theo Screenrant, phim kinh dị có các nhóm bạn tạo thêm phần cảm xúc, khiến các nhân vật trở nên dễ hiểu, câu chuyện hấp dẫn hơn. Động lực tình bạn có thể tạo ra nội dung hấp dẫn, từ hài hước đến rùng rợn. Việc đưa nhóm bạn trở thành trung tâm của câu chuyện kinh dị góp phần tạo thêm sự phức tạp và tác động đến chủ đề bộ phim.

Sự pha trộn giữa yếu tố kinh dị, hài hước nhưng vẫn giữ độ kịch tính, bí ẩn là điểm sáng của Móng Vuốt. Tác phẩm làm nhiều người nhớ đến Bodies Bodies Bodies (2022) - bộ phim Mỹ đi theo công thức này, kể về nhóm bạn trẻ tổ chức buổi tiệc tại biệt thự. Trong khi tận hưởng niềm vui, cả nhóm hốt hoảng khi có người chết, họ nhận ra có kẻ giết người trong nhóm.

Hay bộ phim nổi tiếng theo hướng kinh dị hài The Cabin in the Woods (2011) kể về chuyến đi cuối tuần đến căn nhà gỗ xa xôi và nhanh chóng trở thành cơn ác mộng đối với năm sinh viên đại học. Bộ phim “nhái” lại những câu chuyện kinh điển kết hợp các phim kinh dị khác, từ thây ma, chú hề, sát thủ… chế nhạo những ý tưởng sáo rỗng, nghèo nàn của dòng phim này. Phim đan xen yếu tố giật gân, hồi hộp và mảng miếng hài hước và không phá cảm xúc sợ hãi của người xem.