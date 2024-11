Mang “trường học hạnh phúc” tới với thầy và trò xứ Nghệ

Dự án “Trường học hạnh phúc” năm học 2024 - 2025 đã chính thức được khởi động tại Trường Tiểu học Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Dự án hứa hẹn sẽ mang lại một môi trường học tập tốt hơn, tạo cơ hội giúp các em học sinh được phát triển toàn diện.

Ngày 9/11 vừa qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) đã phối hợp cùng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An khởi động Dự án “Trường học Hạnh phúc” năm học 2024 - 2025 tại Trường Tiểu học Hạ Sơn.

Tham dự lễ khởi động có đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Hợp, Đại diện Đảng uỷ, HĐND và UBND xã Hạ Sơn; ông Mullapudi Ravindra, Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) (trực thuộc Tập đoàn TH), Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt; gần 30 giảng viên và sinh viên là đoàn viên thanh niên của Trường Đại học Y Hà Nội; cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Hạ Sơn.

Môi trường học tập hạnh phúc toàn diện cho thầy và trò

Năm học 2024 - 2025 là năm thứ ba VSF triển khai dự án Trường học hạnh phúc, đồng thời là năm thứ 2 triển khai tại một trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nối tiếp thành công của hai năm học trước, trong năm học này, dự án tiếp tục thực hiện hoạt động nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường, trong đó bao gồm xây dựng nhà vệ sinh, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các khóa tập huấn hữu ích, sát với nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh tại trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày hạnh phúc.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động tập huấn dinh dưỡng học đường như năm học trước, dự án cũng bổ sung thêm hoạt động tập huấn về giáo dục thể chất và thể thao học đường, từ đó thúc đẩy việc cải thiện dinh dưỡng và sức khoẻ toàn diện cho các em học sinh. Dự án cũng đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức truyền thông về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và an toàn giao thông, với mục tiêu giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đại diện cho đơn vị tổ chức, ông Mullapudi Ravindra, Giám đốc Kỹ thuật NASU (trực thuộc Tập đoàn TH) chia sẻ: “Thông qua những hoạt động của dự án, chúng tôi mong muốn góp phần tạo ra một môi trường học tập an toàn hơn, lành mạnh hơn và công bằng hơn cho cả giáo viên và học sinh, nơi trẻ em có những điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện cả về trí và lực, góp phần phát triển quê hương sau này.”

Trường Tiểu học Hạ Sơn năm ở xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Là trường thuộc vùng III, vùng đặc biệt khó khăn, của tỉnh Nghệ An, với 95% các em học sinh theo học tại trường là người dân tộc thiểu số, công tác dạy và học của thầy trò nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Việc triển khai dự án Trường học hạnh phúc hứa hẹn sẽ mang tới cho thầy cô và các em học sinh tại trường một môi trường học tập tốt hơn về cả cơ sở vật chất và kỹ năng, nhận thức.

Phát biểu tại lễ khởi động, thầy Ngô Xuân Song, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hạ Sơn, vui mừng chia sẻ: "Được lựa chọn để triển khai dự án Trường học hạnh phúc là cơ hội để thầy và trò nhà trường tiếp cận gần hơn về các chỉ số, các tiêu chuẩn về bộ tiêu chí về trường học Hạnh Phúc, trở thành nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố như an toàn, yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu. Đây là nơi giáo viên và học sinh đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy học, nơi tình yêu thương giữa thầy cô, học sinh và các em được trân trọng và bồi đắp hàng ngày."

Nhà trường cũng cam kết sẽ tích cực phối hợp tốt hơn với ban điều phối dự án để thực hiện tốt các nội dung, chương trình trong suốt thời gian dự án diễn ra để đảm bảo dự án đạt được hiệu quả tốt nhất, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn tới sự quan tâm, đồng hành của VSF, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH, Công ty NASU và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Hà Nội.

Nâng cao kiến thức và kĩ năng về y học cộng đồng

Cũng trong buổi sáng ngày 9/11, hoạt động đầu tiên của dự án - Chương trình tập huấn y học cộng đồng - đã được tổ chức. Đây là hoạt động được VSF phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác về y học cộng đồng giữa hai bên.

Trong hai ngày 9 và 10/11, 12 lớp tập huấn về sức khoẻ diễn ra với sự tham gia của gần 200 lượt người, trong đó bao gồm thầy cô, phụ huynh và các em học sinh của Trường Tiểu học Hạ Sơn. Dưới sự hướng dẫn bài bản của những chuyên gia là giảng viên, bác sĩ đến từ Trường Đại học Y Hà Nội, người tham dự đã được tập huấn về 04 nội dung chính gồm: phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và sơ cấp cứu; dinh dưỡng hợp lí cho học sinh; chăm sóc răng miệng ở trẻ em, nhận diện và ứng phó chứng giảm chú ý ở học sinh.

Có hai con đang theo học tại lớp 2 và lớp 4 của Trường Tiểu học Hạ Sơn, anh Trương Văn Lan ấn tượng nhất với lớp tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và sơ cấp cứu. Tại đây, phụ huynh và giáo viên đã được tìm hiểu về những bước cần thực hiện khi trẻ gặp một số tai nạn thường gặp như đuối nước, sốt co giật, hóc dị vật, v. v. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, học viên được trực tiếp thực hành kĩ thuật hô hấp nhân tạo đúng cách trên mô hình.

“Cả khoá tập huấn về răng miệng cho trẻ và các khoá về dinh dưỡng học đường, chứng giảm chú ý ở học sinh và sơ cấp cứu cho người lớn đều vô cùng hữu ích. Cả nhà tôi 4 người đều đã sắp xếp tới trường để tham gia. Nhà có con nhỏ nên tôi rất lo lắng không biết làm gì nếu những trường hợp tai nạn xảy ra trong nhà hoặc quanh mình. Giờ được tập huấn rồi, nếu có tình huống xảy ra cũng có thể bình tĩnh đối phó,” anh Trương Văn Lan chia sẻ.

Không chỉ với người lớn, các em học sinh cũng vô cùng hào hứng khi được các giảng viên đến từ Bộ môn Nha khoa Cộng đồng thuộc Viện Răng -Hàm Mặt của Trường Đại học Y Hà Nội hướng dẫn về cách chăm sóc răng miệng đúng cách.

“Trước đây em chưa biết lấy lượng kem đánh răng thế nào là đủ, bây giờ em đã được các cô chú hướng dẫn. Về nhà em sẽ kể với anh trai để anh cũng biết cách đánh răng đúng,” em Trương Anh Duy, học sinh lớp 5C hào hứng nói.

Dự án Trường học hạnh phúc là một dự án dài hạn được VSF triển khai từ năm học 2022-2023 tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Nghệ An. Trong năm học 2024-2025, dự án tiếp tục mang những hoạt động ý nghĩa quay lại với tỉnh Nghệ An với sự đồng hành của Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á. Dự án là một giải pháp tổng thể nhằm góp phần cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh ở các trường học ở các vùng miền khó khăn. Đây là một trong những nỗ lực tiếp theo của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt nhằm đóng góp cho các Chương trình Mục tiêu quốc gia và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.