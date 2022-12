Mang thai suôn sẻ đến tuần 26, người phụ nữ chết lặng khi bác sỹ thông báo mắc hai loại ung thư

TPO - Về nhà được một tháng, ở tuần thai 33, chị Lan phải nhập viện lại do có những cơn co tử cung, dọa đẻ non. Lại cuộc chiến cân não để “thêm một ngày, hay một sự”, với mong muốn em bé được ở thêm trong bụng mẹ ngày nào thì tốt cho bé ngày đó...

Ở tuổi 31, hai lần mang thai nhưng đều bị sảy vào lúc 8 tuần và 13 tuần vì mắc bệnh Basedow. Khi mang thai lần thứ 3, mặc dù được phát hiện có bệnh Basedow và đái tháo đường thai kỳ nhưng nhờ được kiểm soát tốt bằng thuốc kháng giáp trạng và tiêm insulin nên chị Lan thầm mừng khi thai vượt qua mốc 8 tuần, 13 tuần rồi 25 tuần…

Nhưng đến tuần thứ 26, cơn đau thượng vị khiến chị phải đến viện Bạch Mai để thăm khám. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện chị có một khối u lớn ở tuyến thượng thận bên trái, kích thước 86x70mm. Khối u to có 3 nguy cơ lớn là u ác tính, u tiết ra các nội tiết tố gây tăng huyết áp nặng và là u to có thể chèn ép gây sảy thai hoặc đẻ non nên chị Lan được yêu cầu phải nhập viện gấp để xác định khối u thuộc dạng gì và cách thức điều trị thế nào.

Đứng trước sản phụ ngoài 30 tuổi, có nhiều bệnh nền, đã 3 lần mang thai mà chưa một lần được làm mẹ, các bác sỹ ở Khoa Nội tiết & Đái tháo đường - Bệnh viện Bạch Mai cảm nhận rõ nỗi khát khao cháy bỏng của sản phụ. Làm thế nào để khống chế khối u, kiểm soát huyết áp để không làm ảnh hưởng đến thai kỳ? Làm thế nào để đong đếm, kiểm soát tốt bệnh Basedow và đái tháo đường?

Chị Lan được chỉ định làm thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá các bệnh lý nội tiết như: siêu âm tim, điện tim, siêu âm Doppler mạch thận, MRI ổ bụng, siêu âm hạch vùng cổ, xét nghiệm nước tiểu 24h... Trớ trêu thay, trong quá trình này, bác sĩ lại phát hiện chị Lan bị ung thư tuyến giáp. Vậy là bài toán khó chưa có lời giải thì giờ lại thêm một mệnh đề phức tạp hơn gấp hàng trăm lần.

Với thế mạnh là bệnh viện đa khoa hàng đầu, có đầy đủ các chuyên khoa sâu và đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, TS. Nguyễn Quang Bảy - Trưởng Khoa Nội tiết đã đề xuất hội chẩn toàn viện để hoạch định phác đồ điều trị tối ưu nhất cho sản phụ. Cuộc hội chẩn của các chuyên gia thuộc hơn 10 chuyên khoa với nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi khối u thượng thận và ung thư tuyến giáp có chỉ định phẫu thuật không? Thời điểm nào nên phẫu thuật? Nếu phẫu thuật sớm thì chắc chắn sẽ giữ được tính mạng của người mẹ nhưng nguy cơ hỏng thai là rất cao. Vậy làm thế nào để bảo toàn thai nhi cho đến ngày mãn nguyệt khai hoa?....

Sau khi cân nhắc kỹ giữa lợi ích và nguy cơ, các bác sĩ quyết định tiếp tục điều trị nội khoa, theo dõi sát để giữ thai và các chuyên khoa luôn sẵn sàng để xử trí mọi tình huống khẩn cấp cho người bệnh. Đến đây, một thách thức mới lại xuất hiện, đó là để đề phòng nguy cơ bị sinh non, sản phụ có chỉ định tiêm thuốc trưởng thành phổi nhưng loại thuốc Corticoid này lại có thể làm nặng thêm tình trạng tăng huyết áp và tăng đường huyết. Tiếp tục là chuỗi ngày gian nan, vất vả theo dõi sát đường huyết và chỉnh liều insulin liên tục, cả mẹ và thai nhi được thăm khám thường xuyên bởi các bác sỹ nội tiết và sản khoa. Sau một tháng điều trị, chăm sóc tích cực tại bệnh viện, sản phụ Lan đã được tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi, kiểm soát được các bệnh nền và ra viện.

Về nhà được một tháng, ở tuần thai 33, chị Lan phải nhập viện lại do có những cơn co tử cung, dọa đẻ non. Lại cuộc chiến cân não để “thêm một ngày, hay một sự”, với mong muốn em bé được ở thêm trong bụng mẹ ngày nào thì tốt cho bé ngày đó, nhưng phải đảm bảo an toàn. Mỗi biến động dù nhỏ nhất về lâm sàng và chỉ số xét nghiệm đều được các bác sĩ theo dõi sát sao và điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp. May mắn cho chị Lan được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, nơi có các chuyên gia đầu ngành về chẩn đoán hình ảnh đã kiểm tra, đánh giá chính xác tiến triển của khối u thượng thận và thai nhi bằng siêu âm mà không phải chụp CT Scanner hay cộng hưởng từ. Khi thai được 34 tuần và đạt trọng lượng 2,6kg, bản thân sản phụ lại xuất hiện các cơn co tử cung, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Em bé chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, còn các bác sỹ mới thấy gánh nặng được vơi đi phần nào. BS Bùi Phương Thảo - người trực tiếp điều trị cho sản phụ Lan cho biết đây là thành công lớn vì người bệnh có tiền sử sản khoa nặng nề, lại có đến 5-6 bệnh khác nhau nhưng đã may mắn được “mẹ tròn con vuông”.

Tháng 11/ 2022, khi em bé được 3 tháng, chị Lan trở lại Bệnh viện Bạch Mai để giải quyết khối u tuyến thượng thận và khối ung thư tuyến giáp. Nhờ có sự phối hợp liên khoa: Nội tiết - Đái tháo đường; Phẫu thuật lồng ngực; Phẫu thuật Tiêu hóa Gan mật tụy và Gây mê hồi sức, chị Lan được các sĩ mổ cả hai khối u trong một ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công ngoài sự mong đợi. Để có được kỳ tích này, bên cạnh sự nỗ lực của sản phụ Lan và gia đình phải kể đến trí tuệ tập thể, sự nhất tâm, bền trí, hết lòng vì người bệnh của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nói chung, các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Nội tiết Đái tháo đường nói riêng đã ngày đêm 24/7 song hành cùng sản phụ trong từng chỉ số xét nghiệm, từng biến động của nhịp tim, huyết áp... Dù bé con chưa được 1 tuổi nhưng chị Lan đã hân hoan dự tính và chuẩn bị tâm thế để sinh tiếp bé nữa. Sự tự tin của chị Lan là áp lực không nhỏ nhưng cũng là niềm vui với những người thầy thuốc vì người bệnh đủ sức khỏe, đủ an tâm để vững vàng có những bước đi mạnh mẽ, hạnh phúc về tương lai...