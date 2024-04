Mang dao vào tiệm game cướp tiền và điện thoại

TPO - Vào tiệm game tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Quốc Thụy giật điện thoại, sau đó dùng dao đe dọa nhân viên thu ngân, cướp đi số tiền gần 25 triệu đồng.

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Thụy (45 tuổi, trú tại Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút, ngày 27/2, Thụy vào tiệm game H.L. trên đường Trường Chinh (KP2, phường Phú Tài, TP Phan Thiết) và giật chiếc điện thoại di động hiệu OPPO của chị N.T.M.N (20 tuổi, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).

Sau đó, Thụy đến quầy thu ngân rút dao mang theo trong người đe dọa và yêu cầu chị D.T.B.T. (là thu ngân của tiệm game) đưa tiền. Khi chị T. đã mở ngăn kéo chứa tiền, Thụy đã lấy số tiền 24,75 triệu đồng rồi bỏ lại chiếc điện thoại đã giật của chị N. trước đó và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Phan Thiết đã xác định Thụy chính là thủ phạm. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến trưa ngày 31/3, công an đã bắt giữ đối tượng Thụy đang lẩn trốn tại phường Xuân An, TP Phan Thiết.