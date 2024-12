Màn trình diễn võ thuật ấn tượng tại Lễ khai mạc Đại hội Khỏe Vì An ninh Tổ quốc

TPO - Sáng 15/12, tại Quảng trường Hùng Vương (TP Việt Trì, Phú Thọ) Bộ Công an tổ chức lễ Khai mạc Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI khu vực 2 năm 2024.

Tham dự và chỉ đạo khai mạc có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội khỏe và Hội thi Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội khỏe và Hội thi Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội khỏe – Hội thi khu vực 2; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng lãnh đạo sở, ban ngành các tỉnh thành và 21 đội tham gia Hội thi.

Tham dự đại hội có gần 3500 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tới từ Công an 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các đội sẽ tranh tài ở các nội dung: Chiến sĩ Công an khỏe, bắn súng, bóng đá nam 7 người, duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật và công phá, lý thuyết điều lệnh, đội ngũ, chạy ứng dụng, nghi lễ CAND và võ thuật…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nhấn mạnh: đại hội, hội thi không chỉ là dịp để đánh giá kết quả, chất lượng phong trào thể dục, thể thao và kết quả công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương mà còn nhằm biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thiết thực chào mừng kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tham gia Đại hội khỏe và Hội thi, vừa phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất. Nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn sự đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội; cán bộ, chiến sĩ tham dự Đại hội khỏe và Hội thi phải thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, quy chế, điều lệ và quy định của địa phương, thi đấu với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ - Công bằng – Khách quan”, cống hiến hết mình vì sự thành công của Đại hội khỏe và Hội thi.

Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, hội thi là dịp nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao thể thực, trình độ nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời, cũng là dịp để lực lượng Công an biểu dương sức mạnh, tạo khí thế quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đây là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đại hội, Hội thi không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc và hội thi: