Mai Ngô trượt top 10 phần thi áo tắm tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

TPO - Người mẫu Mai Ngô không có tên trong top 10 phần thi áo tắm (Swimsuit Competition) của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 được tổ chức vào chiều 19/9.

Chiều 19/9, top 51 thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 đã tham gia phần thi áo tắm (Swimsuit Competition). Trước đó, BTC thông báo thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo không thể tham gia phần thi này vì sức khoẻ.

Sau phần thi áo tắm, ban giám khảo đã lựa chọn top 10 thí sinh trình diễn ấn tượng nhất bao gồm Nguyễn Anh Thư - SBD 113, Võ Thị Thương - SBD 490, Trần Thị Thùy Trâm - SBD 232, Đỗ Trần Tuệ Anh - SBD 400, Bùi Lý Thiên Hương - SBD 208, Trần Tuyết Như - SBD 345, Nguyễn Thị Vân Anh - SBD 103, Chế Nguyễn Quỳnh Châu - SBD 228, Chu Lê Vi Anh - SBD 111, Vũ Thị Thảo Ly - SBD 340.

Một số thí sinh nổi bật và được xếp vào nhóm tiềm năng như Ngô Thị Quỳnh Mai, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Đinh Thị Mỹ Ái... gây bất ngờ khi không lọt top 10.

Việc Mai Ngô trượt top 10 cũng gây ra ý kiến tranh cãi. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì cô sở hữu hình thể bốc lửa và kỹ năng trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng body của Mai Ngô chưa thực sự cân đối, săn chắc, đặc biệt là vùng đùi có phần to, thô.

Ban giám khảo (BGK) của phần thi áo tắm bao gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng BGK, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó trưởng BGK, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Ngọc Thảo và nhà thiết kế Đỗ Long.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò MC của phần thi áo tắm. Đồng hành cùng cô là MC Thiên Vũ.

Bám sát format của Miss Grand International, phần thi áo tắm của Miss Grand Vietnam 2022 được tổ chức ở bối cảnh hồ bơi với đường catwalk dài để tạo điều kiện cho các thí sinh trình diễn kỹ năng ấn tượng của mình. Với tinh thần đề cao nét đẹp phóng khoáng, nóng bỏng nên hầu hết thí sinh đều có những màn trình diễn phá cách, tạo được ấn tượng với khán giả.

Kết quả của giải thưởng Best in Swimsuit do BGK quyết định và thí sinh chiến thắng vòng thi này sẽ vào thẳng top 20 chung cuộc. Kết quả được công bố vào đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022.

Ngoài ra, giải phụ Best in Swimsuit by fan vote cũng được mở cổng bình chọn sau khi vòng thi trang phục áo tắm diễn ra. Tại đây, khán giả được bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất trên fanpage Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Người chiến thắng có cơ hội chụp một bộ hình đặc biệt cùng Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Theo lịch trình, chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 được tổ chức ngày 28/9 và chung kết vào ngày 1/10 tại TP.HCM.