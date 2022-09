Diễn viên Ngọc Thảo bỏ thi áo tắm

TPO - Diễn viên Huỳnh Thới Ngọc Thảo đã không thể tham dự phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 vì sức khỏe.

Ngày 19/9, BTC Miss Grand Vietnam 2022 đưa ra thông báo diễn viên Huỳnh Thới Ngọc Thảo không thể tham gia phần thi áo tắm (Swimsuit Competition) do sức khỏe. Như vậy, phần thi áo tắm chiều 19/9 chỉ còn 50 thí sinh tham gia.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, nhiều khán giả đã để lại comment (bình luận) trên trang chủ của Miss Grand Vietnam và thể hiện sự tiếc nuối vì Ngọc Thảo không thể tham dự phần thi.

Huỳnh Thới Ngọc Thảo sinh năm 1994, hiện tại là diễn viên tự do. Cô tham gia khá nhiều dự án phim ảnh. Bên cạnh đó cô cũng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, gần đây nhất là Ơn giời, cậu đây rồi.

Vốn là gương mặt diễn viên hài nổi tiếng nên Ngọc Thảo có lượng fan lớn khi tham dự Miss Grand Vietnam 2022. Ngọc Thảo từng giành chiến thắng ở các giải thưởng phụ cuộc thi năm nay như Ảnh profile đẹp nhất và giải thưởng First Impression - thí sinh ấn tượng nhất.

Phần thi áo tắm (Swimsuit Competition) được tổ chức vào 14h30 ngày 19/9 tại TP.HCM. Giải thưởng Best in Swimsuit do ban tổ chức quyết định kết quả và thí sinh chiến thắng vòng thi này vào thẳng top 20 chung cuộc. Kết quả được công bố vào đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022.

Ngoài ra, giải phụ Best in Swimsuit by fan vote cũng được mở cổng bình chọn sau khi vòng thi trang phục áo tắm diễn ra. Tại đây, khán giả được bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất trên fanpage Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Người chiến thắng có cơ hội chụp một bộ hình đặc biệt cùng Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Theo lịch trình, chung khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 được tổ chức ngày 28/9 và chung kết vào ngày 1/10 tại TP.HCM.