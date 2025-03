Mái ấm biên cương

TP - Chúng tôi cùng đoàn cán bộ Phòng công tác Chính trị Công an tỉnh Lạng Sơn đến huyện Lộc Bình “mục sở thị” về cuộc sống của đồng bào các dân tộc địa phương khi được cán bộ, chiến sĩ Công an địa phương chung tay, giúp sức xây dựng những căn nhà mới khang trang, vững chãi.

Ám ảnh đói nghèo

Na Dương là thị trấn được coi là “túi gió” của huyện Lộc Bình. Nơi đây, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày - Nùng sinh sống trên những triền đồi, thung lũng. Trung tá Hoàng Văn Du, Phó trưởng Công an thị trấn Na Dương chia sẻ: Trên địa bàn thị trấn hiện có tổng số 2.644 hộ và 9.756 nhân khẩu, trong đó 114 hộ nghèo và cận nghèo.

“Do thời tiết khắc nghiệt, đất đai kém màu mỡ, nhiều hộ dân trình độ văn hóa thấp, không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống khó khăn. Có những gia đình rơi vào cảnh éo le, bi kịch rất đáng thương”. Nói đoạn, Trung tá Du dẫn chúng tôi đến gia đình ông Tô Văn Được, 67 tuổi, dân tộc Tày ở số nhà 120, khu 4, thị trấn Na Dương. Đúng lúc trời mưa, ông Được ở trong buồng nhà đang lấy chậu nhựa hứng từng hạt mưa rơi qua mái nhà rồi xuyên thủng chiếc màn cũ xuống chiếc giường mà ông bà trú ngụ. Ông cho biết, ngôi nhà được xây cất đã lâu, nay xuống cấp trầm trọng. Do phải chạy ăn từng bữa, cơm chưa đủ ăn, lấy tiền đâu mà sửa nhà.

Ông Được tâm sự: Gia đình sinh sống lâu đời ở mảnh đất có tài nguyên than đá. Chính vì thế, hoa màu, cây lương thực trồng rất khó phát triển, thêm vào đó là bụi than theo gió tỏa đi mù mịt… Theo ông Được, vợ chồng ông đều tham gia làm công nhân thủy lợi và về hưu vào đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Ông bà sinh hạ được 2 người con trai, cuộc sống yên ấm, sum vầy và ngôi nhà cấp 4 được xây dựng bằng tiền lương tích cóp bấy lâu và sự tham gia tích cực của người con trai đầu.

“Cháu đầu tên là T. rất hiếu thuận và khéo tay. Ngôi nhà được chính T. thiết kế, trực tiếp xây dựng từ năm 2009…Hạnh phúc gia đình chưa được bao lâu thì bỗng nhiên T. mắc chứng bệnh tâm thần. Một buổi sáng tháng 4/2019, vợ chồng tôi thấy T. lững thững đi từ đường vào nhà. Chúng tôi bước đến hỏi han xem đã ăn sáng chưa thì tôi hoa mắt khi bị những nhát dao chém tới tấp vào người. Vợ tôi vào can cũng bị chém vào tay, đứt gót chân…Chúng tôi la khóc, bà con hàng xóm chạy tới can ngăn, và trói giữ đứa con nghịch tử”, ông Được buồn lòng thuật lại câu chuyện.

Ông Được chỉ cho tôi những vết chém hằn sâu trên cơ thể. Sau khi ông bà đi bệnh viện cấp cứu, giữ được mạng sống nhưng tinh thần và sức khỏe sút giảm trầm trọng. Con trai được đi chữa bệnh loạn thần nhưng sau đó cũng mất vào năm 2021…

Chữa lành

Trung tá Du cho biết, do tuổi cao, sức khỏe giảm, nhất là khi trái nắng trở trời nên vợ chồng ông Được gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Gần đây, đứa con trai thứ 2 đã đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Giang, ông bà ở nhà tranh thủ tăng gia trồng ít rau, nuôi vài con lợn… Sau khi Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn huyện Lộc Bình, Công an thị trấn Na Dương vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương họp bàn, khảo sát và tiến hành công việc giúp người dân sửa chữa nhà và xây mới 12 căn nhà (trong đó có 6 căn hỗ trợ sữa chữa). “Qua công tác nắm địa bàn, chúng tôi đến gia đình ông Được thông báo việc gia đình được hỗ trợ tiền sửa chữa lại ngôi nhà, họ phấn khởi lắm, cứ nắm lấy bàn tay chúng tôi rưng rưng, không nói lên lời”, Trung tá Du nói.

Nằm cách gia đình ông Được chừng 200 mét, ngôi nhà mới sửa chữa xong của gia đình bà Hà Thị Biền, khu 5B, thị trấn Na Dương cũng tràn ngập niềm vui. Gia đình bà là hộ khó khăn được hỗ trợ khoảng 20 triệu đồng sửa chữa mái nhà với phương châm “đảm bảo 3 tiêu chí” (mái cứng, tường cứng, nền cứng). Hôm ngôi nhà được bàn giao cũng là lúc bà Biền đón cháu nội mới sinh từ bệnh viện về ngôi nhà ấm áp, khang trang.

Nhân văn

Lộc Bình là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, có 20 xã, thị trấn, trong đó có 4 xã biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Qua rà soát trên địa bàn huyện có 393 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách đang ở nhà tạm, nhà dột nát, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng như an toàn trong quá trình sử dụng. Trong đó có 292 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, 101 căn nhà thuộc diện sửa chữa.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tại Thông báo số 378, ngày 04/11/2024 của Văn phòng Bộ và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình xây dựng, sửa chữa, xóa toàn bộ 393 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Lộc Bình. Bộ Công an đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới 292 căn nhà, kinh phí 70 triệu đồng/ căn từ nguồn xã hội hóa của Bộ Công an. Số kinh phí còn lại do Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia hỗ trợ, đồng hành.

Ngày 17/3, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng cho 29 tập thể có thành tích đóng góp cho chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

“Ngoài nguồn lực của các cấp, các ngành, Công an tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổng thể, huy động 757 lượt cán bộ chiến sĩ trong lực lượng, trực tiếp hỗ trợ với trên 5.000 ngày công. Thành lập các Tổ công tác tăng cường thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (mỗi tổ từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ) trực tiếp đến nhà dân để hỗ trợ dỡ, chuyển nhà cũ, làm nền, đào móng, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công, xây dựng công trình. Đến nay, 100% ngôi nhà trên địa bàn huyện Lộc Bình thuộc diện hỗ trợ xây mới đã hoàn thành để bàn giao cho các hộ gia đình, kết thúc giai đoạn 1 của Đề án. Với những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục sửa chữa 101 căn nhà, hoàn thành trước 19/5/2025 và tổ chức tổng kết Đề án vào dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đại tá Triệu Tuấn Hải nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chia sẻ: Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Lộc Bình đã và đang trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong tương lai, các hoạt động hỗ trợ, kết nối và sẻ chia như thế này sẽ tiếp tục góp phần làm nên những thay đổi tích cực cho đời sống nhân dân nơi đây.