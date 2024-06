Lý do xe máy điện VinFast là lựa chọn số một của người Việt

Nổi tiếng với chất lượng sản phẩm tốt , chính sách tốt cùng hệ thống trạm sạc lớn nhất Việt Nam , xe máy điện VinFast đang là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho xe xăng truyền thống.

Tiềm năng lớn của thị trường xe máy điện

Thu Hằng (28 tuổi, Hà Nội), quyết định mua chiếc xe máy thứ hai để sử dụng khi chiếc xe tay ga hơn 7 năm tuổi đã dần rệu rã. Chiếc xe máy cũ có với Thu Hằng nhiều kỷ niệm nhưng hỏng hóc nhiều, quá tốn xăng khiến cô không thể tiếp tục đồng hành.

Chiếc xe mà cô lựa chọn là một chiếc xe máy điện VinFast. “Nhiều lần đi xe ôm công nghệ trên chiếc Evo200, mình thấy thích vì êm, không khói xả”, Hằng giải thích. Mua xe mới, cô ưu tiên loại nhỏ gọn, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí và đặc biệt là kiểu dáng thời trang, phù hợp với phụ nữ. Khi trải nghiệm thử VinFast Evo200, Hằng thấy không cần tìm kiếm cái tên nào khác.

Thu Hằng là một trong số gần 72.500 khách hàng đã lựa chọn xe máy điện của VinFast năm 2023. Trong bối cảnh doanh số xe máy xăng giảm dần qua các năm, xe máy điện ngày càng “lên ngôi”. Đồng thời, định hướng của Chính phủ về giảm phát thải đang mở ra cơ hội lớn cho những hãng bán xe thuần điện như VinFast.

Theo báo cáo “Toàn cảnh Việt Nam – Chuyển dịch năng lượng (Vietnam at a glance – The EV story)” do Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của ngân hàng HSBC thực hiện, tiêu thụ xe máy điện của Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á và đứng thứ hai toàn cầu. Với quy mô dân số gần 100 triệu người, Việt Nam đang là thị trường rất tiềm năng của xe máy điện.

HSBC dự báo, tới năm 2036, doanh số xe điện tại Việt Nam sẽ đạt mức 2,5 triệu xe, và xe máy điện sẽ là phương tiện ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Sự thay thế hoàn hảo cho xe máy xăng

Lý giải lý do thị trường xe máy chạy xăng của Việt Nam rơi vào bão hòa, nhiều chuyên gia trong ngành nhận định, nhiều năm qua, thiết kế và công năng của những mẫu xe máy tại Việt Nam không có nhiều thay đổi. Người tiêu dùng “khát” những sản phẩm mới đột phá công nghệ và thân thiện với môi trường hơn. Đó là thời điểm thuận lợi để những mẫu xe máy điện tích hợp các tính năng an toàn cao cấp của VinFast chào sân.

“Trước khi mua chiếc VinFast Feliz S, tôi cân nhắc một vài lựa chọn khác”, anh Quốc Huy (30 tuổi, TP HCM), một nhân viên văn phòng di chuyển khoảng 30 km hàng ngày bằng xe máy, cho biết. “Có một số mẫu cùng tầm giá nhưng tôi không an tâm về chất lượng, với lại không có trạm sạc. Dùng xe có sẵn hệ thống trạm sạc rộng khắp như VinFast vẫn đảm bảo hơn”, anh Huy giải thích lý do lựa chọn xe máy điện thương hiệu Việt.

Theo anh Huy, sở hữu xe VinFast giúp anh yên tâm hơn khi có chính sách bảo hành lên đến 5 năm.

Mua xe hồi tháng 5, anh còn được miễn phí 3 tháng thuê pin theo chương trình ưu đãi của VinFast. Anh tính toán, tiền sạc pin trong 3 tháng đầu chỉ tốn gần 70.000 đồng/tháng. Đến khi hết ưu đãi, cộng thêm tiền thuê pin hàng tháng 250.000 đồng cho quãng đường tối đa 1.000 km, anh cũng chỉ cần chi gần 320.000 đồng/tháng tiền điện.

“So với chiếc xe tay ga chạy xăng của tôi trước đây, tiền chi cho chiếc Feliz S ít hơn cả triệu đồng, chưa kể giá sở hữu chỉ bằng khoảng phân nửa”, anh Huy nói.

Theo anh, đây là chương trình ưu đãi hãng xe Việt đang dành tặng cho các khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 27/04 đến 30/06/2024. Nếu không thuê pin, khách hàng sẽ được tặng tiền mặt có giá trị tương đương 1.050.000 đồng. Bên cạnh đó, toàn bộ khách hàng mua xe trong khoảng thời gian này còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng phần quà chính là các mẫu xe máy điện VinFast đang bán.

Không chỉ hài lòng vì chi phí tiết kiệm, anh Quốc Huy cho rằng, trải nghiệm với xe điện của VinFast đem đến nhiều điều mới mẻ.

“Xe máy điện có khả năng tăng tốc tốt hơn nhiều so với xe xăng, vận hành êm ái, thích hợp cho mọi đối tượng sử dụng. Một điểm cộng khác là nhờ không sở hữu nhiều chi tiết cơ khí phức tạp, xe điện không cần bảo dưỡng thường xuyên, nhất là các bộ phận, chi tiết như nhớt, lọc gió trên xe máy xăng”, vị khách hàng nhận định.

Ngoài ra, ứng dụng kết nối với điện thoại thông minh giúp những chủ sở hữu xe điện VinFast kiểm tra được tình trạng pin, mốc bảo dưỡng, tìm kiếm trạm sạc… Đặc biệt, phần mềm điều khiển trên xe cũng được cập nhật liên tục để kích hoạt những tính năng mới. Đây là ưu điểm gần như “độc quyền” của xe máy điện.

Với anh Huy và nhiều người dùng, ngoài lợi thế của bản thân chiếc xe, việc lựa chọn xe máy điện còn xuất phát từ mong muốn ủng hộ thương hiệu Việt. “VinFast có sản phẩm tốt nhưng để lan tỏa điều đó thì cần nhiều hơn sự chung tay của mọi người”, anh Quốc Huy chia sẻ.