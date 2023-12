Lý do tăng trưởng kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu suy giảm

TPO - Nguyên nhân sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Bà Rịa - Vũng Tàu giảm chủ yếu là do sự suy giảm của sản phẩm dầu thô khai thác và khí đốt.

Ngày 28/12, Cục thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo công bố số liệu thống kêkinh tế xã hội2023. Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Danh Thành - Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương dần phục hồi ở hầu hết các ngành, chuyển biến theo xu hướng tăng cao dần.

GRDP cả dầu khí ước năm 2023 theo giá so sánh 2010 là 218.576,1 tỷ đồng, giảm 1,02% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng trưởng giảm chủ yếu là do sản lượng khai thác dầu khí giảm mạnh.

Quy mô GRDP năm 2023 của Bà Rịa - Vũng Tàu là 366.456 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 308,7 triệu đồng/người/năm, giảm 5,47% so năm 2022. “Nguyên nhân quy mô GRDP và GRDP bình quân đầu người tính cả dầu đều giảm so với cùng kỳ, chủ yếu là do sự suy giảm của sản phẩm dầu thô khai thác và khí đốt”, ông Thành nói.

Trong năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp giấy đăng ký kinh doanh cho 1.853 doanh nghiệp, bằng 99,84% so với cùng kỳ năm trước với tổng vốn đăng ký hơn 18.077 tỷ đồng, tăng 4,07. Đăng ký bổ sung, thay đổi cho 2.449 lượt doanh nghiệp, tăng 62,51%. Đăng ký hoạt động cho 265 chi nhánh, văn phòng đại diện, bằng 99,62% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, đã giải thể 348 doanh nghiệp, bằng 95,34% so với cùng kỳ năm trước. Tạm ngưng hoạt động cho 648 doanh nghiệp, tăng gần 11% do kinh doanh không hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có 1.098 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Đối với năm 2024, ông Đỗ Danh Thành cho biết, hầu hết các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng toàn cầu tiếp tục suy giảm và đạt mức thấp hơn năm 2023, do vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro, khả năng phục hồi chậm và nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn hiện hữu.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các chủ thể sản xuất kinh doanh có điều kiện thuận lợi để gia nhập thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

“Khi sản xuất phục hồi, việc làm, thu nhập của người lao động tăng lên, nhu cầu hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng tăng lên sẽ kéo theo và tạo ra những động lực mới đối với phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ vận tải, cảng biển, kho bãi. Dịch vụ du lịch; bán buôn, bán lẻ và có thể cả ngành kinh doanh bất động sản sẽ có những cơ hội phát triển”, ông Thành nói.

Với những thông tin trên, Cục thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự báo tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh năm 2024 trừ dầu khí có khả năng đạt từ 7 - 8,1%.