Lý do ông Nguyễn Thành Phong ‘áy náy khi rời TPHCM’

TPO - Ông Nguyễn Thành Phong rời TPHCM ra nhậm chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khi nhiều lời hứa và cam kết của ông trong vai trò Chủ tịch UBND TPHCM với người dân thành phố chưa tròn; nhiều công việc dở dang, đặc biệt khi dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp trên địa bàn thành phố.

Ngày 25/8, trước khi HĐND TPHCM khóa X miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Thành Phong, phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ: Khi nhận quyết định phân công và điều động của Bộ Chính trị, Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong đã nói với ông: “Tôi rất áy náy khi phải rời thành phố lúc này”. Và, ông Nên đã đáp lại: “Chúng ta đã cố gắng hết sức".

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, hơn 2 tháng qua là quãng thời gian vô cùng khốc liệt. Cả hệ thống chính trị TPHCM đã căng mình ứng phó với đại dịch COVID-19, nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch, hạn chế số ca tử vong và cố gắng tối đa để bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Trong phát biểu chia tay, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong một lần nữa chia sẻ những trăn trở về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông nói, thành phố không thể tưởng tượng nổi số ca nhiễm hiện nay đã lên đến hơn 170.000 trường hợp, trong đó hơn 7.000 người đã tử vong. Đây là những con số không mong muốn nhưng TPHCM đã phải đối mặt.

Ông Nguyễn Thành Phong thừa nhận, từ đầu đợt dịch lần thứ tư (ngày 27/4) đến nay, TPHCM đã trải qua hơn 90 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ khác nhau nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

“Chiến thắng dịch COVID-19, đưa cuộc sống người dân, đưa TPHCM trở lại trạng thái bình thường mới chỉ có một phương án duy nhất là cùng đoàn kết, đồng lòng hành động và chiến thắng”, ông Phong nhận xét.

Bên lề kỳ họp, trao đổi với Tiền Phong, một số đại biểu HĐND TPHCM chia sẻ nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng còn nhiều trăn trở vì chưa làm tròn lời hứa với người dân đang khiếu nại tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cuối năm 2018, khi Thanh tra Chính phủ công bố thông báo kết luận về dự án này, ông Nguyễn Thành Phong đã dành nhiều buổi tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm.

Thay mặt chính quyền TPHCM các thời kỳ, ông bày tỏ: “Tận đáy lòng mình, tôi chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm khi thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chính quyền thấy rõ trách nhiệm và thực tâm giải quyết, làm hết sức mình vì quyền lợi chính đáng của người dân Thủ Thiêm, kiên quyết không khoan nhượng với các hành vi sai trái”.

Tuy nhiên, dù Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất, HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ban hành Nghị quyết về chính sách bồi thường hỗ trợ bổ sung cho hơn 330 hộ dân khu 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch của dự án nhưng đến nay người dân vẫn chưa được chính quyền giải quyết rốt ráo.

Điểm “nóng” về khiếu nại tại dự án Khu công nghệ cao cũng tương tự. HĐND TPHCM đã có Nghị quyết về chính sách bồi thường hỗ trợ bổ sung. Song đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa nhận tiền, nhận nền tái định cư, phải sinh sống tạm bợ trong các khu tạm cư.

Cuối tháng 6 vừa qua, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X, ông Nguyễn Thành Phong đã gửi gắm nhiều dự định, hoài bão vào chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Ông cam kết sẽ tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn cầu thị lắng nghe; không quan liêu, tham nhũng, luôn lấy lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân làm cơ sở cho mọi hành động; thường xuyên đi cơ sở, hết lòng phục vụ nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân…

"Đảng bộ và chính quyền, nhân dân TPHCM trân trọng cảm ơn nỗ lực và tâm huyết mà anh Tư Phong đóng góp thời gian qua. Đặc biệt, hơn 80 ngày đêm cùng nhau căng mình ứng phó với đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta sẽ không bao giờ quên thời khắc quan trọng này", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Ông Phong hứa sẽ tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, xử lý tiếng ồn, ùn tắc, ngập nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Ông cũng nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, tập trung triển khai thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ đề ra.

"Nhiệm vụ đầu tiên và ưu tiên hàng đầu là khống chế, kiểm soát bằng được đại dịch COVID-19…”, ông Phong cam kết.

Một số cam kết của nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã được thực hiện nhanh chóng, đơn cử như gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên, hầu hết các dự định, kế hoạch của ông cho nhiệm kỳ này chưa triển khai.

Ông Nguyễn Thành Phong nhận công tác mới chỉ sau 2 tháng trúng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu và tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM.

Ngày 24/8, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Thành Phong để nhận nhiệm vụ mới. HĐND TPHCM đã bầu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Nguyễn Thành Phong. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương nằm trong phương án công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Việc quyết định thời điểm thực hiện đã được Bộ Chính trị cân nhắc kỹ lưỡng.