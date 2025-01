Lý do nhiệt độ giảm sâu khiến cao nguyên Đắk Lắk lạnh buốt

TPO - Tuy nhiệt độ chưa rơi xuống mức thấp nhất lịch sử song nhiều người dân Đắk Lắk đã cảm thấy tê tái. Chuyên gia chỉ ra sự khác biệt so với mọi năm khiến cao nguyên lạnh buốt.

Sáng 18/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hội, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho biết, địa phương đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống, kết hợp với địa hình cao nguyên nên nhiệt độ giảm sâu, gây lạnh.

Thời điểm nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận rơi vào ngày 13/1. Thời gian này, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại Trạm Buôn Hồ với 11.7oC; Trạm Ea H’leo 12.3oC; Trạm Lắk 14.0oC; Trạm Ea Kmat 14.2oC; Trạm Buôn Ma Thuột ghi nhận 15.6oC. Mùa này, nhiệt độ giảm nhất thường rơi vào khoảng 3-4 giờ sáng.

Còn hiện tại, và trong các ngày tiếp theo được dự báo, nhiệt độ ban đêm dao động từ 15-18oC; ban ngày khoảng 24-26oC.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, ông Hội cho hay nhiệt độ hiện chưa phải rơi vào mức thấp nhất lịch sử. Tuy nhiên, thời tiết năm nay có sự khác lạ hơn so với mọi năm. “Thông thường ban đêm lạnh, ban ngày nắng đều. Nhưng thời gian qua, ban ngày trời ít nắng, thậm chí âm u cả ngày, gây ra hiện tượng lạnh”, ông Hội chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, đang theo dõi rất sát diễn biến thời tiết trên địa bàn. Ông cũng nhận thấy năm nay trời lạnh, ít nắng. Điều này có tác động lớn đến người trồng hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Phúc, trên địa bàn đang có 40 hộ trồng hoa, chủ yếu trồng hoa cúc đại đóa, cúc pha lê phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các hộ trồng khoảng 15.000 chậu hoa. Do đó, bà con cũng theo dõi diễn biến thời tiết để có các biện pháp cho hoa ra nụ đều, đẹp và đúng dịp Tết. Vào ban đêm, người dân sẽ chong đèn giữ ấm cho vườn hoa.

Dự báo thời tiết của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cho hay, đợt bùng phát khí lạnh Bắc Cực liên quan đến hiện tượng xoáy cực. Đợt rét đậm rét hại khắc nghiệt có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể làm tăng khả năng xảy ra các sự kiện xoáy cực. Việt Nam cũng đang trải qua đợt không khí lạnh tăng cường khắp Bắc Bộ và Trung Bộ.