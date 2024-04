Lý do Công nương Kate đột ngột công bố mắc ung thư

TPO - Chuyên gia cho rằng Cung điện Kensington đăng video Công nương Kate công khai chẩn đoán ung thư vì áp lực dư luận. Tuy nhiên, lý do thực sự cho động thái này là không muốn bị người lạ làm chuyện đó trước.

Ngày 22/3, Cung điện Kensington gây chấn động toàn cầu khi đăng tải video Công nương Kate công khai chẩn đoán ung thư. Động thái này diễn ra bất ngờ, không hề có sự báo trước. Trước đó, đại diện phát ngôn của Thân vương và Vương phi xứ Wales vẫn nhấn mạnh Công nương Kate không lộ diện trước Lễ Phục sinh (31/3).

Valentine Low, tác giả cuốn tiểu sử hoàng gia Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor, từng nhận định áp lực dư luận sau ca phẫu thuật bụng của Kate có thể đã đẩy nhanh kế hoạch do Cung điện Kensington vạch sẵn. Trong khi đó, nguồn tin khác cho rằng đăng video là để “dọn đường” cho việc Kate và William không xuất hiện tại Lễ Phục sinh cùng Vua Charles và Hoàng hậu Camilla như dự kiến.

Tuy nhiên, ngày 2/4, nguồn tin riêng của Daily Mail khẳng định thời điểm tung ra video không liên quan gì đến những suy đoán trên. Cung điện không quá lo lắng về việc Công nương Kate vắng mặt tại nhà thờ vào buổi sáng Lễ Phục sinh có thể khiến dư luận bùng nổ.

Điều thực sự khiến họ lo lắng là một người không rõ danh tính đã biết về tình trạng sức khỏe của người đẹp sinh năm 1982. Biết được tin này, Cung điện Kensington không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện video. Họ muốn đi trước kẻ giấu mặt một bước, không muốn bệnh tình của Kate lại bị một kẻ không liên quan rò rỉ ra bên ngoài.

Không rõ tin tức bị rò rỉ từ The London Clinic, nơi Công nương Kate thực hiện ca phẫu thuật vào giữa tháng 1, hay nơi nào khác.

Trước đó, vào tháng 3, ba nhân viên tại The London Clinic được cho là bị điều tra sau khi cố gắng truy cập dữ liệu hồ sơ y tế của Vương phi xứ Wales. Theo Daily Mail, họ thực hiện hành vi này sau khi Kate rời bệnh viện vào ngày 29/1. Những người này sau đó bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Ngày 20/3, giám đốc điều hành bệnh viện, ông Al Russell, tuyên bố cơ sở có sẵn hệ thống để giám sát việc quản lý thông tin bệnh nhân. Trong trường hợp có vi phạm, các bước điều tra và quy trình kỷ luật thích hợp sẽ được thực hiện.

“Bệnh viện chúng tôi không có chỗ cho những người cố tình vi phạm lòng tin của bệnh nhân hoặc đồng nghiệp của chúng tôi”, ông Al Russell nhấn mạnh.

Tuy nhiên, người phát ngôn của The London Clinic từ chối xác nhận thời điểm họ biết về cáo buộc lần đầu tiên, thông tin về những kẻ vi phạm hoặc có thông tin cá nhân nào bị lộ hay không.

Khi được hỏi về cuộc điều tra, Cung điện Kensington thời điểm đó chỉ trả lời: “Đây là vấn đề của The London Clinic”.

Hiện tại, gia đình xứ Wales dành kỳ nghỉ xuân tại dinh thự hoàng gia Sandringham Estate ở Norfolk, Anh. Theo Entertainment Tonight, William và Kate cùng ba con chuyển đến nơi này vào ngày 23/3, ngay sau khi tung video gây sốc. Họ tổ chức Lễ Phục sinh riêng tư tại đây, thay vì xuất hiện trong Nhà nguyện Thánh George ở Windsor như mọi năm.

Tú Oanh